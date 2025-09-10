ILON MASK VIŠE NIJE NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU: Evo ko je preuzeo njegovu titulu
SUOSNIVAČ softverske kompanije Orakl (Oracle), Lari Elison prestigao je američkog milijardera Ilona Maska i postao je najbogatija osoba na svetu, nakon što su danas akcije njegove kompanije skočile za gotovo 28 odsto, zahvaljujući budućim ugovorima koji se odnose na veštačku inteligenciju, prenosi Fajnenšl tajms.
Elisonov udeo u Oraklu u popodnevnim satima povećao se na više od 397 milijardi dolara, što je premašilo Maskovu ukupnu neto vrednost od oko 384 milijarde dolara, prema Blumbergovom indeksu milijardera.
Orakl je objavio da su mu unapred dogovoreni ugovori, koji će se tek pretvoriti u prihod, narasli na neverovatnih 455 milijardi dolara, dok je pre tri meseca taj je iznos bio 138 milijardi.
Izvršna direktorka kompanije Orakl, Safra Kac pozdravila je "zapanjujući kvartal", koji je uključivao potpisivanje "četiri ugovora vredna više milijardi dolara sa tri različita kupca".
Tržišna vrednost kompanije, u kojoj Elison poseduje 41 odsto akcija, danas je porasla sa 678 milijardi dolara na 967 milijardi dolara.
