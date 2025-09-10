RESTORAN U PLAMENU: Vatrogasci se bore sa vatrom usred protesta - Haos u Parizu se nastavlja (VIDEO)
VATROGASCI u centru Pariza pokušavaju da ugase požar u korejskom restoranu u pariskom okrugu Al, koji je izbio tokom protesta "Blokiraj sve", koji se održava danas širom Francuske.
Žandarmi i policajci su evakuisali ljude koji su se još nalazili u objektu jednog po jednog, javlja BFM TV.
Pariski tržni centar Forum d-Al, jedan od najvećih u Evropi, zatvorio je svoja vrata dok se demonstranti okupljaju u tom području, dok je železnički saobraćaj prekinut na stanici Laval.
Policija za suzbijanje demonstracija odbila je pokušaj 700 ljudi da upadnu na železničku stanicu Sen Šarl u Marseju, objavio je policijski prefekt Buš-di-Rona.
U Monpeljeu je policija upotrebila vodene topove da rastera demonstrante, uhapšeno je osam osoba, a kako je saopštila prefektura Ero-sir-Eks šest osoba se trenutno nalazi u pritvoru.
Prema poslednjim podacima, skoro 6.000 demonstranata učestvovalo je u povorci, koja je marširala kroz centar grada.
Parizijen navodi da je policija intervenisala vodenim topovima da bi rasterala demonstrante koji su zapalili kontejnere ispred stanice. Perfektura Overnj-Rona-Alpi i Rona-sir-Eks, saopštila je da su demonstranti napustili sindikalni skup na Trgu Gišar u Lionu i marširali gradom.
Policija je koristila suzavac da bi rasterala okupljene, dodala je prefektura. Demonstranti su zapalili nekoliko kanti za smeće ispred ulaza u Univerzitetsku bolnicu u Nantu, rekao je prefekt Pejin de la Loar.
Oni su rasterani da bi vatrogasci mogli da intervenišu.
Demonstranti širom Francuske ometaju odvijanje saobraćaja, pale kontejnere i povremeno se sukobljavaju sa policijom pokušavajući da "blokiraju sve" u znak protesta protiv predsednika Francuske Emanuela Makrona, političkog establišmenta i planiranih budžetskih rezova.
