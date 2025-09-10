RESTORAN U PLAMENU: Vatrogasci se bore sa vatrom usred protesta - Haos u Parizu se nastavlja (VIDEO)

VATROGASCI u centru Pariza pokušavaju da ugase požar u korejskom restoranu u pariskom okrugu Al, koji je izbio tokom protesta "Blokiraj sve", koji se održava danas širom Francuske.

Foto: Printskrin Iks

Žandarmi i policajci su evakuisali ljude koji su se još nalazili u objektu jednog po jednog, javlja BFM TV.

#BloquonsTout #10septembre2025 La police fait usage d'un canon à eau place de la comédie à Montpellier pour tenter de disperser les derniers manifestants qui veulent aller à l'affrontement. pic.twitter.com/45hkIEPqOh — ici Hérault (@iciherault) September 10, 2025

Manifestant·es comme journalistes sont pris à partie par la police à #Montpellier. La BAC est partout. La préfecture revendique 12 interpellations dont 9 gardes à vue. Une personne au visage ensanglantée est prise en charge par les pompiers.#BloquonsTout #10septembre2025 pic.twitter.com/rEoszyhhyv — Le Poing - Montpellier (@lepoinginfo) September 10, 2025

Pariski tržni centar Forum d-Al, jedan od najvećih u Evropi, zatvorio je svoja vrata dok se demonstranti okupljaju u tom području, dok je železnički saobraćaj prekinut na stanici Laval.

LBD, Ultrasons, canon à eau, des centaines de policier continuent à réprimer en réponse à la détermination des plus de 10 000 manifestants à Montpellier ! pic.twitter.com/VJvcEhs7Qn — Le Poing Levé Montpellier (@lepoinglevemtp) September 10, 2025

Policija za suzbijanje demonstracija odbila je pokušaj 700 ljudi da upadnu na železničku stanicu Sen Šarl u Marseju, objavio je policijski prefekt Buš-di-Rona.

🚨 La manifestation DÉGÉNÈRE en plein centre-ville de Montpellier. Des grenades lacrymogènes sont utilisées pour disperser la foule. pic.twitter.com/LfVghB6Xl7 — Frontières (@Frontieresmedia) September 10, 2025

U Monpeljeu je policija upotrebila vodene topove da rastera demonstrante, uhapšeno je osam osoba, a kako je saopštila prefektura Ero-sir-Eks šest osoba se trenutno nalazi u pritvoru.

Prema poslednjim podacima, skoro 6.000 demonstranata učestvovalo je u povorci, koja je marširala kroz centar grada.

Poubelles enflammées devant la gare Saint-Roch, projectiles contre canon à eau et gaz lacrymogènes… Les tensions entre manifestants et forces de l’ordre se poursuivent dans le centre-ville de Montpellier. #10septembre2025 #BloquonsTout pic.twitter.com/BeJsNHMb8u — Samuel Clauzier (@Masleuu) September 10, 2025

Parizijen navodi da je policija intervenisala vodenim topovima da bi rasterala demonstrante koji su zapalili kontejnere ispred stanice. Perfektura Overnj-Rona-Alpi i Rona-sir-Eks, saopštila je da su demonstranti napustili sindikalni skup na Trgu Gišar u Lionu i marširali gradom.

Policija je koristila suzavac da bi rasterala okupljene, dodala je prefektura. Demonstranti su zapalili nekoliko kanti za smeće ispred ulaza u Univerzitetsku bolnicu u Nantu, rekao je prefekt Pejin de la Loar.

Oni su rasterani da bi vatrogasci mogli da intervenišu.

Demonstranti širom Francuske ometaju odvijanje saobraćaja, pale kontejnere i povremeno se sukobljavaju sa policijom pokušavajući da "blokiraju sve" u znak protesta protiv predsednika Francuske Emanuela Makrona, političkog establišmenta i planiranih budžetskih rezova.