IRAN I IAEA POSTIGLE SPORAZUM Grosi: "Ovo je važan korak u pravom smeru"

IRAN i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) postigli su sporazum o razumevanju o tome kako da deluju u novoj situaciji nakon američkih i izraelskih napada na iranske nuklearne objekte, izjavio je sinoć portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, preneli su iranski državni mediji.

Maxar Technologies via AP)

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da je sporazum postignut sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem o tome kako napredovati ka punom nastavku inspekcija u Iranu "važan korak u pravom smeru", prenosi Rojters.

- Danas u Kairu sam se dogovorio sa iranskim ministrom spoljnih poslova… o praktičnim modalitetima za nastavak inspekcijskih aktivnosti u Iranu - napisao je Grosi na platformi Iks i dodao da je to važan korak u pravom smeru.

Izrael je započeo napade na iranska nuklearna postrojenja 13. juna, u okviru operacije pod nazivom "Rising Lion". Napadnuta su ključna postrojenja u Natanzu, Fordou i Esfahanu. Napadi su označili početak ratnih dejstava u okviru šireg konflikta između Irana i Izraela, koji je trajao do 24. juna.

Sjedinjene Američke Države su se pridružile napadima 22. juna, pod nazivom "Operation Midnight Hammer".

Američke snage su izvele napade na iste tri lokacije koristeći teške bombe GBU-57 i Tomahavk rakete, uz podršku F-35 i F-22 borbenih aviona.

Napadi su izazvali ozbiljna oštećenja, posebno na postrojenju u Fordou i značajno usporili iranski nuklearni program.

Nakon napada, Iran je preduzeo kontramere, uključujući raketne napade na američku vazduhoplovnu bazu Al Udeid u Kataru.