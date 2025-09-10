BRITANAC IZBODEN NASMRT U APARTMANU: Zemljak ga ubio, pa pokušao da odvuče telo

UBRZO je uhapšen 34-godišnji sunarodnik, za koga se veruje da je bio blizak prijatelj žrtve.

Foto: pixabay

Britanski turista uhapšen je u Budimpešti pod sumnjom da je ubio svog prijatelja u apartmanu za iznajmljivanje, a zatim pokušao da telo odvleče kroz hodnik zgrade.

Prema navodima policije, incident se dogodio juče u ranim jutarnjim satima u Eržebetvarosu, popularnom zabavnom kvartu mađarske prestonice. U 4:13 prijavljeno je da je Britanac izboden, a iako su hitne službe brzo stigle i pokušale reanimaciju, 28-godišnjem mladiću nije bilo spasa.

Ubrzo je uhapšen 34-godišnji sunarodnik, za koga se veruje da je bio blizak prijatelj žrtve. On je tokom saslušanja priznao ubistvo, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga za teško krivično delo.

Prema pisanju mađarskog lista Bors, dvojica Britanaca prethodne večeri su izašla u provod, a potom se vratila u iznajmljeni apartman. Komšije navode da su oko tri ujutru čuli glasnu svađu, potom tuču i lomljavu, da bi se zatim sve naglo utišalo.

Stanari tvrde da su osumnjičenog videli kako vuče telo niz hodnik, dok je ispred apartmana već bila lokva krvi. Kada je policija stigla, istražitelji su pretraživali kante za đubre u potrazi za nožem kojim je zločin počinjen, dok su kolege na balkonu zaklanjale telo belim platnom od pogleda prolaznika.

Navodi se i da su dvojica turista apartman iznajmila isključivo radi provoda, što je uobičajeno za taj deo grada gde uglavnom odseda strano stanovništvo, a ne stalni žitelji.

(DailyMail)