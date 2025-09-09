NEMCI NE MIRUJU: Merc opet optužuje Ruse i govori o Ukrajini
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc rekao je da bi potreba za podrškom kijevskom režimu mogla trajati veoma dugo.
Takođe je izjavio da intenzitet navodnih ruskih hibridnih napada na nemačku infrastrukturu u Severnom i Baltičkom moru raste. Merc nije naveo nikakve konkretne primere.
Ranije je irski novinar Čej Bouz izjavio da Nemačka koristi rusku pretnju da bi se rešila osećaja krivice.
