GENERACIJA Z ZAPALILA NEPAL I OTERALA PREMIJERA SA VLASTI: Pljušte ostavke u južnoazijskoj državi posle nasilnih protesta

PREMIJER Nepala K. P. Šarma Oli (73) podneo je juče ostavku posle nasilnih protesta koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, ali i rastućeg nezadovoljstva građana aktuelnom vladom koju optužuju za korupciju. Stanovnici ove južnoazijske države, pretežno mladi, zbog kojih su demonstracije i dobile naziv "Protest generacije zed", izazvali su nerede u glavnom gradu Katmanduu, gde su, između ostalog, zapalili zgradu parlamenta i Vrhovnog suda, kao i centralne kancelarije vladajuće stranke, čak i rezidenciju premijera.

Tanjug

Predsednik Nepala Ramčandra Paudel prihvatio je Olijevu ostavku koji je rekao da se povlači "kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize". Ostavke su zbog nereda podneli i ministar vodosnabdevanja Pradip Jadav, ministar poljoprivrede i stočarstva Ram Nat Adhikari i ministar unutrašnjih poslova Rameš Lehak.

Demonstranti su, takođe, zapalili kuću ministru unutrašnjih poslova Ramešu Lehaki, lideru Komunističke partije Nepala Pušpi Kamalu Dahali, kao i privatnu školu u vlasništvu ministarke spoljnih poslova Arzu Deube Rane. Lokalni mediji su preneli i da su tokom protesta napadnuti i pojedini politički lideri. Neki ministri su, navodno, helikopterima napustili svoje domove kako bi se spasli. Nastradala je u neredima i supruga nekadašnjeg premijera, pošto su demonstranti zapalili njihovu kuću.

Došlo je i do sukoba sa organima reda. Policija je upotrebila suzavac i otvorila vatru na okupljene kako bi obuzdala masu. Iako je zabrana društvenih mreža ukinuta u međuvremenu, protesti su se nastavili i juče, zbog građana koji su nastradali tokom protesta. U većem broju gradova, uključujući i u glavnom gradu Katmanduu, uveden je policijski čas, a zatvorene su i škole i međunarodni aerodrom.

- Blokada društvenih mreža je samo razlog zbog kojeg smo se okupili. Fokus svih nas je na korupciji. Želimo da nam se zemlja vrati. Došli smo da zaustavimo korupciju - rekla je medijima Sabana Budatoki.

Prošle nedelje, vlada Nepala je naredila blokadu 26 platformi društvenih medija, uključujući "Fejsbuk", "Iks" i "Jutjub", zbog nepoštovanja roka za registraciju kod nepalskog ministarstva komunikacija i informacionih tehnologija. Predlog zakona, koji nije usvojen u parlamentu, naišao je na široke kritike kao alat za cenzuru i kažnjavanje protivnika, koji svoje stavove iznose na internetu.

Vukli ministra u donjem vešu VIDEO-SNIMCI sa protesta iz Nepala zapalili su društvene mreže. Na jednom od njih koji je brzo postao viralan navodno je prikazano kako demonstranti ministra finansija Nepala u donjem vešu vuku duž ulice.