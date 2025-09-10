Svet

GENERACIJA Z ZAPALILA NEPAL I OTERALA PREMIJERA SA VLASTI: Pljušte ostavke u južnoazijskoj državi posle nasilnih protesta

A.Vojinović

10. 09. 2025. u 07:00

PREMIJER Nepala K. P. Šarma Oli (73) podneo je juče ostavku posle nasilnih protesta koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, ali i rastućeg nezadovoljstva građana aktuelnom vladom koju optužuju za korupciju. Stanovnici ove južnoazijske države, pretežno mladi, zbog kojih su demonstracije i dobile naziv "Protest generacije zed", izazvali su nerede u glavnom gradu Katmanduu, gde su, između ostalog, zapalili zgradu parlamenta i Vrhovnog suda, kao i centralne kancelarije vladajuće stranke, čak i rezidenciju premijera.

ГЕНЕРАЦИЈА З ЗАПАЛИЛА НЕПАЛ И ОТЕРАЛА ПРЕМИЈЕРА СА ВЛАСТИ: Пљуште оставке у јужноазијској држави после насилних протеста

Tanjug

Predsednik Nepala Ramčandra Paudel prihvatio je Olijevu ostavku koji je rekao da se povlači "kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize". Ostavke su zbog nereda podneli i ministar vodosnabdevanja Pradip Jadav, ministar poljoprivrede i stočarstva Ram Nat Adhikari i ministar unutrašnjih poslova Rameš Lehak.

Demonstranti su, takođe, zapalili kuću ministru unutrašnjih poslova Ramešu Lehaki, lideru Komunističke partije Nepala Pušpi Kamalu Dahali, kao i privatnu školu u vlasništvu ministarke spoljnih poslova Arzu Deube Rane. Lokalni mediji su preneli i da su tokom protesta napadnuti i pojedini politički lideri. Neki ministri su, navodno, helikopterima napustili svoje domove kako bi se spasli. Nastradala je u neredima i supruga nekadašnjeg premijera, pošto su demonstranti zapalili njihovu kuću.

Došlo je i do sukoba sa organima reda. Policija je upotrebila suzavac i otvorila vatru na okupljene kako bi obuzdala masu. Iako je zabrana društvenih mreža ukinuta u međuvremenu, protesti su se nastavili i juče, zbog građana koji su nastradali tokom protesta. U većem broju gradova, uključujući i u glavnom gradu Katmanduu, uveden je policijski čas, a zatvorene su i škole i međunarodni aerodrom.

- Blokada društvenih mreža je samo razlog zbog kojeg smo se okupili. Fokus svih nas je na korupciji. Želimo da nam se zemlja vrati. Došli smo da zaustavimo korupciju - rekla je medijima Sabana Budatoki.

Prošle nedelje, vlada Nepala je naredila blokadu 26 platformi društvenih medija, uključujući "Fejsbuk", "Iks" i "Jutjub", zbog nepoštovanja roka za registraciju kod nepalskog ministarstva komunikacija i informacionih tehnologija. Predlog zakona, koji nije usvojen u parlamentu, naišao je na široke kritike kao alat za cenzuru i kažnjavanje protivnika, koji svoje stavove iznose na internetu.

Vukli ministra u donjem vešu

VIDEO-SNIMCI sa protesta iz Nepala zapalili su društvene mreže. Na jednom od njih koji je brzo postao viralan navodno je prikazano kako demonstranti ministra finansija Nepala u donjem vešu vuku duž ulice.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA