Svet

GRCI POOŠTRILI KAZNE ZA PREKRŠAJ U SAOBRAĆAJU: Turistima se ovo nikako neće dopasti

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 15:39

Od 13. septembra 2025. pooštriće se saobraćajne kazne u Grčkoj, te će se kretati i do 8.000 evra, uz stroge krivične sankcije.

ГРЦИ ПООШТРИЛИ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈ У САОБРАЋАЈУ: Туристима се ово никако неће допасти

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako "Grčkainfo" prenosi na svom Fejsbuk profilu, za nekoliko dana stupa na snagu novi Kodeks bezbednosti saobraćaja, koji donosi znatno strože novčane i krivične kazne, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Kazne će se sada kretati od 350 evra pa čak i do 8.000 evra, a u mnogim slučajevima pratiće ih oduzimanje vozačke dozvole, registarskih tablica, pa čak i krivične kazne u slučaju ozbiljnih nezgoda.

Nove odredbe važe i za strane vozače, odnosno turiste koji dolaze u Grčku, pa je tako preporuka da se strogo poštuju saobraćajna pravila, jer kazne nisu nimalo naivne.

Kako se sada kreću kazne za prekršaj?

Ako putujete automobilom, gledanje u telefon tokom vožnje, kao i prekoračenje brzine platićete i do nekilo hiljada evra.

  • Upotreba mobilnog telefona - kazne od 350 do 4.000 evra, sa suspenzijom vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju teških saobraćajnih nesreća predviđene su i zatvorske ili kazne doživotnog zatvora.
  • Nenošenje kacige ili sigurnosnog pojasa – kazne od 350 do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 12 meseci. Vozač i putnici kažnjavaju se podjednako.
  • Vožnja pod uticajem alkohola - novčane kazne od 350 do 4.000 evra, suspenzija vozačke dozvole do 10 godina i zatvor do 5 godina za visok nivo alkohola u krvi. U slučajevima smrtonosnih nesreća predviđena je doživotna zatvorska kazna.
  • Prekoračenje brzine - kazne do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 1 godine. U slučaju nesreće kazne dostižu 8.000 evra sa suspenzijom vozačke dozvole na 4 godine.
  • Prekršaj propisa o zaustavljanju ili prolasku kroz crveno svetlo – kazne od 350 do 4.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju nesreće je predviđena kazna zatvora ili doživotnog zatvora.
  • Vožnja bez dozvole - novčana kazna od 1.000 do 4.000 evra, oduzimanje dozvole do 8 godina i zatvor do 2 godine.
  • Ometanje železničkog saobraćaja ili javnog prevoza - kazne do 4.000 evra, oduzimanje vozačke dozvole do 8 godina i zatvorska kazna do 20 godina, odnosno doživotna u slučaju nesreće.
  • Parkiranje na mestima za invalide - kazne od 150 do 2.000 evra, uz oduzimanje dozvole do 1 godine.

Novi zakon posebno strogo tretira ponavljanje prekršaja - svaki sledeći znači znatno veću kaznu i duže oduzimanje dozvole.

(Infomer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU