GRCI POOŠTRILI KAZNE ZA PREKRŠAJ U SAOBRAĆAJU: Turistima se ovo nikako neće dopasti

Od 13. septembra 2025. pooštriće se saobraćajne kazne u Grčkoj, te će se kretati i do 8.000 evra, uz stroge krivične sankcije.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako "Grčkainfo" prenosi na svom Fejsbuk profilu, za nekoliko dana stupa na snagu novi Kodeks bezbednosti saobraćaja, koji donosi znatno strože novčane i krivične kazne, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Kazne će se sada kretati od 350 evra pa čak i do 8.000 evra, a u mnogim slučajevima pratiće ih oduzimanje vozačke dozvole, registarskih tablica, pa čak i krivične kazne u slučaju ozbiljnih nezgoda.

Nove odredbe važe i za strane vozače, odnosno turiste koji dolaze u Grčku, pa je tako preporuka da se strogo poštuju saobraćajna pravila, jer kazne nisu nimalo naivne.

Kako se sada kreću kazne za prekršaj?

Ako putujete automobilom, gledanje u telefon tokom vožnje, kao i prekoračenje brzine platićete i do nekilo hiljada evra.

Upotreba mobilnog telefona - kazne od 350 do 4.000 evra, sa suspenzijom vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju teških saobraćajnih nesreća predviđene su i zatvorske ili kazne doživotnog zatvora.

Nenošenje kacige ili sigurnosnog pojasa – kazne od 350 do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 12 meseci. Vozač i putnici kažnjavaju se podjednako.

Vožnja pod uticajem alkohola - novčane kazne od 350 do 4.000 evra, suspenzija vozačke dozvole do 10 godina i zatvor do 5 godina za visok nivo alkohola u krvi. U slučajevima smrtonosnih nesreća predviđena je doživotna zatvorska kazna.

Prekoračenje brzine - kazne do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 1 godine. U slučaju nesreće kazne dostižu 8.000 evra sa suspenzijom vozačke dozvole na 4 godine.

Prekršaj propisa o zaustavljanju ili prolasku kroz crveno svetlo – kazne od 350 do 4.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju nesreće je predviđena kazna zatvora ili doživotnog zatvora.

Vožnja bez dozvole - novčana kazna od 1.000 do 4.000 evra, oduzimanje dozvole do 8 godina i zatvor do 2 godine.

Ometanje železničkog saobraćaja ili javnog prevoza - kazne do 4.000 evra, oduzimanje vozačke dozvole do 8 godina i zatvorska kazna do 20 godina, odnosno doživotna u slučaju nesreće.

Parkiranje na mestima za invalide - kazne od 150 do 2.000 evra, uz oduzimanje dozvole do 1 godine.

Novi zakon posebno strogo tretira ponavljanje prekršaja - svaki sledeći znači znatno veću kaznu i duže oduzimanje dozvole.

(Infomer)