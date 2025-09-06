VLADA JAPANA OBJAVILA ŠOKANTNI SNIMAK, LJUDI SU U STRAHU: "Ne želimo da dižemo paniku već da se spremimo"

JAPANSKA vlada objavila je uznemirujući, veštački generisan video koji prikazuje scenario erupcije planine Fudži i posledice koje bi mogle pogoditi glavni grad Tokio i okolinu.

Foto: Printscreen

Iako trenutno nema znakova da je čuveni vulkan nemiran, naučnici podsećaju da je poslednji put eruptirao davne 1707. godine – pre 318 godina – dok se u proseku budi jednom u 210 godina.

Fudži, visok 3.776 metara, smatra se uspavanim, ali njegova istorija jasno pokazuje da mirovanje ne može trajati zauvek. Poseban razlog za zabrinutost naučnika je i brzo topljenje arktičkih glečera i podizanje nivoa mora, što menja raspodelu težine na Zemljinim tektonskim pločama i može destabilizovati vulkanske zone, uključujući Pacifički vatreni pojas.

Katastrofalan scenario za Tokio

Video koji je objavila lokalna vlast Tokija prikazuje da bi erupcija stigla do japanske prestonice, udaljene svega 100 kilometara od Fudžija, za sat do dva. Najveći problem bio bi pepeo – sitne, oštre čestice koje bi brzo paralisale saobraćaj, zatvorile aerodrome i pruge, a puteve učinile klizavim i nebezbednim.

Samo tri centimetra pepela zaustavilo bi ceo grad, dok bi dublji slojevi mogli urušiti krovove, zapušiti odvode i uništiti električne sisteme. Pepeo bi kontaminirao izvore vode, a police u supermarketima ubrzo bi ostale prazne.

Avioni bi morali da izbegavaju područje, jer pepeo može blokirati motore, dok bi vozovi i automobili teško funkcionisali. Vlasti upozoravaju da bi, u slučaju uporne erupcije, posledice trajale nedeljama ili mesecima.

Pripreme za najgore

U instrukcijama se građanima savetuje da unapred obezbede zalihe hrane, vode i lekova za najmanje dve nedelje. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu od pepela koji iritira oči, nos i grlo, a može delovati i poput šmirgle na koži i mehaničkim delovima uređaja.

Profesor Tošicugu Fuđi, vulkanolog sa Univerziteta u Tokiju, procenjuje da bi velika erupcija mogla izbaciti čak 1,7 milijardi kubnih metara pepela, od čega bi gotovo 500 miliona palo na samo Tokio. On upozorava da bi u slučaju taloženja više od 30 centimetara pepela drvene kuće mogle početi da se urušavaju, što bi zahtevalo masovne evakuacije.

Japan u stalnom oprezu

Ova kampanja podseća na niz katastrofa koje su pogodile Japan u poslednjim decenijama – od razornog zemljotresa i cunamija 2011. godine u kojem je stradalo oko 20.000 ljudi, do brojnih erupcija širom zemlje. Samo prošle nedelje vulkan Šinmoedake na jugu Japana izbacio je stub pepela visok 5,5 kilometara, podsećajući da zemlja sa čak 38 aktivnih vulkana ne može sebi da priušti opuštanje.

Zvaničnici u Tokiju poručuju da cilj ovakvih kampanja nije izazivanje panike, već podizanje svesti i spremnosti. „

- Trenutak može doći bez ikakvog upozorenja - stoji u objavljenom snimku.