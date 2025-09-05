LJUDI BEŽE NA SVE STRANE, RAKETA POGAĐA BEZ GREŠKE: Zgrada sravnjena sa zemljom u deliću sekunde (FOTO/VIDEO)

IZRAELSKA vojska je gađala kulu Al-Muštaha u gradu Gaza ciljajući pripadnike Hamasa. Prethodno su stanari obavešteni da napuste višespratnicu.

Foto: screenshot X/Suppressed News

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da će tokom narednih dana izvesti ciljane napade na višespratne zgrade u gradu Gaza koje je Hamaspretvorio u vojnu infrastrukturu. Ovim je potvrđena ranija izjava ministra odbrane Izraela Kaca.

Pogođena kula Al-Muštaha u Gazi

Istovremeno, mediji u Gazi prenose da je IDF tri puta gađao kulu Al-Muštaha u gradu Gaza. Snimci prikazuju gust oblak dima na mestu udara, nakon što su stanari prethodno pozvani da se evakuišu.

Još uvek nije poznato da li je bilo žrtava tokom napada. IDF se za sada nije oglasio o tom konkretnom udaru, preneo je Times of Israel.

Hamas koristi civilne zgrade kao svoje vojne položaje

Prema saopštenju vojske, obaveštajni podaci pokazuju da Hamas u stambenim zgradama postavlja snajperske i protivtenkovske položaje, sisteme za nadzor, komandne centre i osmatračnice, a u okolini podmeće eksplozive radi zasede izraelskim trupama.

Takođe, navodi se da mreža tunela Hamasa prolazi ispod i oko ovih objekata.

￼⚡️BREAKING:



A catastrophe is unfolding in Gaza City as Israel begins bombing high-rise buildings. Israel bombed the Mushtaha Tower in Gaza City, reducing it to rubble and displacing residents.



Hundreds of families who had sheltered nearby were forced to flee again, carrying… pic.twitter.com/p4ruCoUAhj — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 5, 2025

IDF smatra da ovakva mesta predstavljaju direktnu pretnju njegovim vojnicima tokom širenja operacija u gradu Gaza, te će biti meta napada u bliskoj budućnosti.

Najava preciznih udara i upozorenja civilima

Vojska je naglasila da će izdavati upozorenja i koristiti precizne udare kako bi smanjila rizik po civile, ponavljajući optužbe da Hamas koristi civilno stanovništvo Gaze kao "živi štit".

Nova faza izraelske vojne operacije

Potvrda IDF-a usledila je posle izjave ministra Izraela Kaca da se u Gazi "otvaraju kapije pakla", nagoveštavajući da operacija preuzimanja grada Gaza ulazi u novu fazu.

Juče je portparol IDF-a, brigadni general Efi Defrin, izjavio da izraelske snage trenutno kontrolišu oko 40% grada i da nameravaju da napreduju narednih dana u okviru šireg plana da preuzmu potpunu kontrolu.

(Times of Israel)