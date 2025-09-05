ESKALACIJA SUKOBA NA VRHUNCU: Vojni avioni Venecuele opasno prišli američkom ratnom brodu
Dva vojna aviona Oružanih snaga Venecuele u četvrtak su preletela opasno blizu američkog ratnog broda koji je patrolirao u međunarodnim vodama Karipskog mora, nedaleko od obale Venecuele, saopštilo je Ministarstvo odbrane SAD.
"Danas su dva vojna aviona Madurovog režima preletela u blizini američkih ratnih brodova u međunarodnim vodama. Ovo je izuzetno provokativan potez, očigledno usmeren na ometanje naših operacija protiv narkotika i terorizma", navodi se u saopštenju Pentagona na platformi Iks.
Američka vojska je upozorila vlast u Karakasu da se uzdrži od sličnih provokacija u budućnosti.
"Kartel koji upravlja Venecuelom se najoštrije upozorava da ne pokušava da ometa, zadržava ili na bilo koji način ugrožava delovanje američke vojske usmereno na borbu protiv šverca droge i terorizma", poručili su iz Ministarstva odbrane SAD.
Američka vojska je poslednjih nedelja rasporedila više od 4.000 marinaca u vode oko Latinske Amerike i Kariba, kao deo pojačanih napora u borbi protiv narko-kartela, od kojih je većinu administracija predsednika SAD Donalda Trampa označila kao strane terorističke organizacije.
(Tanjug)
