Svet

ESKALACIJA SUKOBA NA VRHUNCU: Vojni avioni Venecuele opasno prišli američkom ratnom brodu

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

05. 09. 2025. u 07:50

Dva vojna aviona Oružanih snaga Venecuele u četvrtak su preletela opasno blizu američkog ratnog broda koji je patrolirao u međunarodnim vodama Karipskog mora, nedaleko od obale Venecuele, saopštilo je Ministarstvo odbrane SAD.

Foto: Profimedia

"Danas su dva vojna aviona Madurovog režima preletela u blizini američkih ratnih brodova u međunarodnim vodama. Ovo je izuzetno provokativan potez, očigledno usmeren na ometanje naših operacija protiv narkotika i terorizma", navodi se u saopštenju Pentagona na platformi Iks. 

Američka vojska je upozorila vlast u Karakasu da se uzdrži od sličnih provokacija u budućnosti.

"Kartel koji upravlja Venecuelom se najoštrije upozorava da ne pokušava da ometa, zadržava ili na bilo koji način ugrožava delovanje američke vojske usmereno na borbu protiv šverca droge i terorizma", poručili su iz Ministarstva odbrane SAD.

Američka vojska je poslednjih nedelja rasporedila više od 4.000 marinaca u vode oko Latinske Amerike i Kariba, kao deo pojačanih napora u borbi protiv narko-kartela, od kojih je većinu administracija predsednika SAD Donalda Trampa označila kao strane terorističke organizacije.
 

(Tanjug)

