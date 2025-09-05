ARGENTINSKI KONGRES: Prvi put poništio veto Mileja
ARGENTINSKI Kongres danas je prvi put poništio veto predsednika te zemlje Havijera Mileja.
Glasanje u Senatu koji kontroliše opozicija i rezultat 63 glasa za i sedam protiv, bilo je odlučujući korak kojim je poništen Milejev veto na usvajanje zakona koji povećava potrošnju i zaštitu za osobe sa invaliditetom, nakon što je i Donji dom parlamenta Argentine u avgustu prvi glasao za poništavanje predsedničkog veta, prenosi Rojters.
Milej, koji je drastično smanjio državnu potrošnju kroz niz mera štednje, insistirao je na tome da bi zakon ugrozio fiskalnu ravnotežu zemlje.
Kongresni neuspeh za Mileija dolazi nakon što su lokalni mediji krajem avgusta objavili audio snimke na kojima navodno tadašnji šef argentinske agencije za osobe sa invaliditetom Dijego Spanjuolo govori o podmićivanju i sugeriše da sestra i šefica kabineta argentinskog predsednika Karina Milej, prima povratne isplate.
Spanjuoloa je vlada ubrzo potom razrešila dužnosti, a Milej je je komentare Spanjuoloa nazvao "lažima".
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
(VIDEO) LIKVIDIRANO 11 TERORISTA Tramp o napadu na narko dilere: Grupa TDA deluje pod komandom Nikolasa Madura
03. 09. 2025. u 00:33 >> 01:37
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)