ARGENTINSKI KONGRES: Prvi put poništio veto Mileja

ARGENTINSKI Kongres danas je prvi put poništio veto predsednika te zemlje Havijera Mileja.

Foto: Pixabay

Glasanje u Senatu koji kontroliše opozicija i rezultat 63 glasa za i sedam protiv, bilo je odlučujući korak kojim je poništen Milejev veto na usvajanje zakona koji povećava potrošnju i zaštitu za osobe sa invaliditetom, nakon što je i Donji dom parlamenta Argentine u avgustu prvi glasao za poništavanje predsedničkog veta, prenosi Rojters.

Milej, koji je drastično smanjio državnu potrošnju kroz niz mera štednje, insistirao je na tome da bi zakon ugrozio fiskalnu ravnotežu zemlje.

Kongresni neuspeh za Mileija dolazi nakon što su lokalni mediji krajem avgusta objavili audio snimke na kojima navodno tadašnji šef argentinske agencije za osobe sa invaliditetom Dijego Spanjuolo govori o podmićivanju i sugeriše da sestra i šefica kabineta argentinskog predsednika Karina Milej, prima povratne isplate.

Spanjuoloa je vlada ubrzo potom razrešila dužnosti, a Milej je je komentare Spanjuoloa nazvao "lažima".

(Tanjug)

