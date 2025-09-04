Svet

SAD UPOZORILE DRUGE ZEMLJE Rubio: Priznavanje Palestine izazvaće više problema

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

04. 09. 2025. u 20:02

AMERIČKI državni sektetar Marko Rubio izjavio je danas tokom posete Ekvadoru da su Sjedinjene Američke Države upozorile druge zemlje da će priznavanje palestinske države izazvati više problema.

Foto: Tanjug

"Rekli smo svim tim zemljama, svima smo im rekli, ako se upustite u ovu priču o priznavanju to je sve lažno, nije čak ni stvarno. Ako to uradite, stvorićete probleme", poručio je Rubio iz Kita gde se sastao s ekvadorskim predsednikom Danielom Noboom i drugim najvišim ekvadorskim zvaničnicima, prenosi Rojters.

On je ocenio da će u slučaju priznavanja Palestine "biti reakcija koje će otežati postizanje primirja pa čak i vrste akcija koje su već viđene".

Francuski predsednik Emanuel Makronnajavio je krajem jula da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zbog teške situacije u Pojasu Gaze, nakon čega je takvu odluku najavilo još nekoliko zapadnih zemalja.
 

(Tanjug)

