SAD UPOZORILE DRUGE ZEMLJE Rubio: Priznavanje Palestine izazvaće više problema
AMERIČKI državni sektetar Marko Rubio izjavio je danas tokom posete Ekvadoru da su Sjedinjene Američke Države upozorile druge zemlje da će priznavanje palestinske države izazvati više problema.
"Rekli smo svim tim zemljama, svima smo im rekli, ako se upustite u ovu priču o priznavanju to je sve lažno, nije čak ni stvarno. Ako to uradite, stvorićete probleme", poručio je Rubio iz Kita gde se sastao s ekvadorskim predsednikom Danielom Noboom i drugim najvišim ekvadorskim zvaničnicima, prenosi Rojters.
On je ocenio da će u slučaju priznavanja Palestine "biti reakcija koje će otežati postizanje primirja pa čak i vrste akcija koje su već viđene".
Francuski predsednik Emanuel Makronnajavio je krajem jula da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zbog teške situacije u Pojasu Gaze, nakon čega je takvu odluku najavilo još nekoliko zapadnih zemalja.
(Tanjug)
