DRAMA U BERLINU: Automobil uleteo u masu ljudi, među njima veliki broj dece

VIŠE ljudi je povređeno, među njima i deca, kada je automobil marke BMW uleteo među grupu ljudi danas oko 13.10 časova u berlinskoj četvrti Veding u ulici Zeštras, javlja "Bild".

Foto: Shutterstock

Vozač BMW-a je nakon udesa ostao na licu mesta, pored svog automobila.

Prema preliminarnim informacijama, jedna vaspitačica je teže povređena, a više dece je zadobilo lakše povrede.

Hitne službe su brzo reagovale i nalaze se na licu mesta.

Istraga je u toku, a motiv i okolnosti ovog incidenta za sada nisu poznati.

(Tanjug)