NOVI S-400 PUTUJE U INDIJU? Rusija bi mogla da isporuči dodatne raketne PVO sisteme

Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 19:22

MOSKVA i Nju Delhi pregovaraju o isporuci dodatnih raketnih sistema zemlja-vazduh S-400 Indiji, objavio je TASS.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Indija je već dobila tri od pet sistema protivvazdušne odbrane S-400 koje je kupila od Rusije za 5,43 milijarde dolara 2018. godine. Preostala dva su planirana za isporuku 2026. godine.

-Kao što je poznato, Indija ima naš sistem S-400, rekao je TASS-u Dmitrij Šugajev, šef Federalne službe za vojno-tehničku saradnju. -Postoji mogućnost proširenja saradnje i u ovom sektoru. To znači nove isporuke. Za sada o tome pregovaramo.

S-400 su igrali važnu ulogu u odbrani indijskih vazduhoplovnih baza i drugih vojnih objekata od pakistanskih odmazdnih udara tokom četvorodnevnog sukoba između dve susedne južnoazijske zemlje u maju.

-Platforme poput S-400 dale su zemlji neviđenu snagu, rekao je indijski premijer Narendra Modi u obraćanju vojnicima svoje zemlje u maju, nekoliko dana nakon završetka vojnog sukoba.

Šugajev je dodao da je još jedno područje bilateralne odbrambene saradnje isporuka aviona Suhoj Su-57. Indiji su trenutno potrebne najmanje dve eskadrile lovaca pete generacije, a avioni ruske proizvodnje su kandidat zajedno sa F-35.

Foto Iks@narendramodi

Moskva proučava investicione planove za proizvodnju aviona Su-57 u Indiji, objavila je u ponedeljak agencija ANI. Kompanija HAL koja tamo proizvodi avione Su-30 MKI, mogla bi da bude centar za proizvodnju ako se plan ostvari, dodala je agencija pozivajući se na lokalne izvore.

Indijska vojska trenutno se u velikoj meri oslanja na opremu koja je proizvedena ili dizajnirana u Rusiji - oko 60 odsto njenog arsenala je proizvedeno tamo.

Sa prelaskom Nju Delhija na lokalnu proizvodnju oružja i municije, ruski proizvođači žele da prošire zajedničke proizvodne napore u ovoj južnoazijskoj zemlji, navodi RT internešenel.

(rt.rs)

