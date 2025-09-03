NETANJAHU NAPAO PREMIJERA BELGIJE: "Vever želi da nahrani terorističkog krokodila"

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu kritikovao je danas premijera Belgije Barta De Vevera, nazivajući ga "slabim liderom koji pokušava da umiri islamski terorizam žrtvujući Izrael", dan nakon što je Brisel najavio da će priznati palestinsku državu.

Foto Profimedia

- Premijer Belgije Bart De Vever želi da nahrani terorističkog krokodila pre nego što proguta Belgiju - navodi se u objavi kancelarije izraelskog premijera na društvenoj mreži Iks i dodaje da će Izrael "nastaviti da se brani".

Vlada Izraela izrazila je nezadovoljstvo zbog najava Francuske, Velike Britanije, Kanade, Australije i sada Belgije, da će formalno priznati palestinsku državu tokom zasedanja svetskih lidera u sedištu Ujedinjenih nacija ovog meseca u Njujorku.

Prethodno je ministar spoljnih poslova Belgije Maksim Prevo najavio da će se Belgija pridružiti grupi zemalja koje će priznati državu Palestinu na ovogodišnjem zasedanju Generalne skupštine UN i uvesti sankcije Izraelu zbog rata u Gazi. Priznanje Palestine bi bilo formalizovano samo ako Hamas oslobodi sve preostale izraelske taoce otete u napadu 7. oktobra 2023. godine i ako militantna grupa "više ne bude imala nikakvu ulogu u upravljanju Palestinom", rekao je Prevo, prenosi Politiko.

U međuvremenu, Belgija će takođe uvesti "stroge sankcije" izraelskoj vladi, saopštio je belgijski ministar. Prevo je rekao da će dva "ekstremistička" izraelska ministra, nekoliko "nasilnih doseljenika" i lideri Hamasa biti označeni kao "persone non grata" u Belgiji.