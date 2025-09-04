PISTORIJUS IZRIBAO FON DER LAJENOVU: Nemački ministar odbrane ukorio šeficu Evropske komisije koja već vidi evropske trupe u Ukrajini
Nemačke vlasti demantovale su šeficu evropske izvršne vlasti Ursulu fon der Lajen koja je poručila da već postoji plan za razmeštanje evropskih trupa na teritoriji koju kontroliše Kijev.
- Ursula fon der Lajen sanja da bude ratni vođa, pa je Berlin vratio među njene okvire – piše tim povodom francuski nedeljnik "Marijana".
Predsednica Evropske komisije se u intervjuu za britanski dnevnik „Fajnenšel tajms“, navodi ovaj magazin, osećala kao da joj rastu krila ratnog stratega. Prema rečima Fon der Lajen, evropske prestonice rade na „prilično konkretnim planovima“ u vezi sa potencijalnim raspoređivanjem vojske u Ukrajini. Kazala je da u tom smislu postoji "jasan plan".
- Predsednik SAD Donald Tramp nas je uverio da će biti američkog prisustva kao dela bezbednosnih garancija - istakla je takođe Fon der Lajenova u intervjuu.
To se nije dopaloj nemačkoj vladi, koja je smatrala da je Ursula fon der Lajen time prekoračila svoju ulogu. "Marijana" ističe da joj je zbog toga nemački ministar odbrane Boris Pistorijus "nasapunjao usta".
- Pored činjenice da EU nema ovlašćenja niti kompetencije nad raspoređivanjem trupa, bez obzira na aktere, uzdržao bih se od potvrđivanja ili komentarisanja, na bilo koji način, ovih razmatranja – poručio je Pistorijus na tvrdnje Fon der Lajenove.
Francuski nedeljnik tu njegovu izjavu smatra "svođenjem u okvire u pravom smislu te reči". Pistorijus je takođe iskoristio ovu priliku da Ursulu fon der Lajen "podseti na osnove diplomatije, veštine u kojoj predsednica Evropske komisije nije blistala poslednjih meseci."
- O ovim pitanjima ne bi trebalo raspravljati pre nego što se sedne za pregovarački sto sa mnogim stranama koje imaju da kažu svoju reč - opomenuo je Boris Pistorijus svoju zemljakinju i bivšu koleginicu na istoj funkciji u nemačkoj vladi.
Nemački ministar je na kraju ocenio da je „potpuno neprikladno javno raspravljati u ovoj fazi“ o bilo kakvom raspoređivanju trupa. Francuski nedeljnik podseća da je ovaj stav u skladu sa pozicijom nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji insistira na tome da „niko u ovoj fazi ne govori o kopnenim trupama u Ukrajini“.
- Gorak podsetnik za Ursulu fon der Lajen, koja se nalazi u krizi svemoći. Predsednik Evropske komisije nema pravo glasa u spoljnoj i odbrambenoj politici država članica. O tome odlučuju nacionalne vlade, koje zadržavaju kontrolu nad svojim vojskama – piše "Marijana".
