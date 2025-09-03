TRAMP PORUČIO SIJU: Pozdravite Putina i Kim DŽong Una dok kujete zaveru!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je kineskog predsednika Si Đinpinga da ne zaboravi američku pomoć u Drugom svetskom ratu i zamolio ga da pošalje pozdrave ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i severnokorejskom lideru Kim Džong Unu koji su prisustvovali vojnoj paradi u Pekingu.

„Neka predsednik Si (Đinping) i divni narod Kine imaju divan i nezaboravan praznik. Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država“, napisao je na društvenoj mreži „Istina“.

Tramp je još dodao da je veliko pitanje na koje treba odgovoriti jeste da li će kineski predsednik Si pomenuti ogromnu pomoć i „krv“ koju su Sjedinjene Američke Države pružile Kini kako bi joj pomogle da odbrani svoju slobodu od veoma neprijateljskog stranog osvajača.

„Mnogo Amerikanaca je poginulo u kineskoj borbi za pobedu i slavu. Nadam se da će s pravom biti poštovani i pamćeni po svojoj hrabrosti i žrtvi“, istakao je Tramp.

Vojna parada u Kini

Si Đinping, govoreći na vojnoj paradi u Pekingu, nije pomenuo Sjedinjene Države, ali je zahvalio svim zemljama na njihovom doprinosu pobedi.

Istovremeno, Tramp je u utorak rekao da ne vidi pretnju u mogućem formiranju „osovine“ Kine i Rusije protiv interesa Vašingtona.

Na Trgu Tjenanmen u Pekingu održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Prikazano je savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema. Predsednik Si Đinping poručio je da je Kina "nepobediva" i da je nikada neće zaplašiti nasilnici.

