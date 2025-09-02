Svet

UHAPŠENA TROJICA MALOLETNIKA: Imali komponente za pravljanje eksploziva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 18:59

HLOROVODONIČNA kiselina i kontejner sa aluminijumom pronađeni su na zadnjem sedištu vozila kojim je upravljao jedan od trojice osumnjičenih maloletnika koje privela policija u Marselju, preneli su danas francuski mediji.

Foto: Printskrin BFMTV

U noći sa ponedeljka na utorak, trojicu maloletnika koji su prevozili komponente za proizvodnju eksploziva priveli su pripadnici antikriminalističke brigade (BAC) u Marseju, prenosi Figaro.

Privedene maloletnike, do sada nepoznate policiji, starosti od 15 do 17 godina primetili su agenti BAC dok su se automobilom kretali ulicama 9. arondismana u Marseju.

Jedan od maloletnika je priznao policajcima da je želeo da "napravi veliki topovski udar" sa zaplenjenim komponentama, a vozač, šesnaestogodišnji mladić, nije posedovao vozačku dozvolu, saopštila je policija.

(Tanjug)

