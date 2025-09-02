UHAPŠENA TROJICA MALOLETNIKA: Imali komponente za pravljanje eksploziva
HLOROVODONIČNA kiselina i kontejner sa aluminijumom pronađeni su na zadnjem sedištu vozila kojim je upravljao jedan od trojice osumnjičenih maloletnika koje privela policija u Marselju, preneli su danas francuski mediji.
U noći sa ponedeljka na utorak, trojicu maloletnika koji su prevozili komponente za proizvodnju eksploziva priveli su pripadnici antikriminalističke brigade (BAC) u Marseju, prenosi Figaro.
Privedene maloletnike, do sada nepoznate policiji, starosti od 15 do 17 godina primetili su agenti BAC dok su se automobilom kretali ulicama 9. arondismana u Marseju.
Jedan od maloletnika je priznao policajcima da je želeo da "napravi veliki topovski udar" sa zaplenjenim komponentama, a vozač, šesnaestogodišnji mladić, nije posedovao vozačku dozvolu, saopštila je policija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
HAOS U MARSEJU: Policija likvidirala muškarca koji je nožem povredio četiri osobe
02. 09. 2025. u 18:08
BLOKIRAJMO SVE - DO PADA VLADE: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra
23. 08. 2025. u 00:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)