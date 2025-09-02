MNOGO PITANJA JE NEREŠENO: Ušakov najavio novu rundu rusko-američkih pregovora

RUSIJA i Sjedinjene Američke Države planiraju još jednu rundu konsultacija ministarstava spoljnih poslova, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Sada je planirana sledeća runda konsultacija ministarstava spoljnih poslova, rekao je Ušakov za "Prvi kanal", prenosi TASS.

Istovremeno, "mnogo pitanja" ostaje nerešeno, primetio je pomoćnik ruskog predsednika.

Prema njegovim rečima, Rusija i Sjedinjene Države trenutno vode dijalog prvenstveno o Ukrajini, "prerano je govoriti o razvoju bilateralnih odnosa".

Osim toga, on je naglasio da "nije bilo govora" o ideji raspoređivanja kineskog mirovnog kontingenta u Ukrajini na sastanku ruskog predsednika sa kineskim liderom Si Đinpingom.

(rt.rs)

