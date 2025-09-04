DILERI DROGE POKLANJAJU SVESKE I PERNICE: Prodavci narkotika u zapuštenim francuskim predgrađima preuzeli ulogu socijalne službe

Deljenje poklona stanovnicima kvartova u kojima deluju, nova je metoda nekih francuskih dilera droge.

Foto: Goran Čvorović

Posle zauzimanja čitavih četvrti u gradovima i sprovođenja sopstvenih pravila, sada su krenuli u širenje uticaja, predstavljajući se kao neophodni za funkcionisanje nekih nasilja.

Organizaciju zabave za decu, nude usluge za starije osobe, a najnoviji događaj koji je skrenuo pažnju čitave javnosti bio je najavljena besplatna raspodela školskog pribora u jednom naselju u gradu Oranžu, u regionu Provansa – Azurna obala, na jugu Francuske. Sastanak s roditeljima bio je zakazan u fiskulturnoj sali neposredno pred jučerašnji početak školske godine, a plakat s informacijama deljen je preko društvenih mreža. Policijska prefektura je zabranila ovaj događaj, uz otvorenu sumnju da iza svega stoji glavna dilerska grupa iz ovog grada.

Posle zabrane, desetak policijaca s maricama dežuralo je ispred sale da se uvere da do raspodele školskog materijala ipak ne dođe. Novinari koji su došli da to zabeleže žalili su se da su ih mladi iz kvarta gađali kamenjem. Neki roditelji su ipak pristali da kažu poneku reč. Tako je pred kamerama Prvog programa francuske televizije samohrana majka sedmogodišnjeg deteta otvoreno zažalila što na ovaj način nije došla do besplatnih svezaka i pernice.

- Potrebno nam je više novca za sve troškove. Nemam dovoljno sredstava. @ao mi je što je zabranjena raspodela, čak iako se radi o potencijalnim dilerima. Oni traže mir, mi takođe. Možemo da nađemo zajednički jezik – poručila je ova mlada žena.

Naročito je alarmantno na jugu Francuske. Stanovnici nekih naselja koja su zahvaćena dilovanjem droge u ovom delu zemlje dobili su nedavno čudna pisma. Dileri su se u njima izvinjavali zbog problema koje izazivaju svojim aktivnostima i čak nudili male svakodnevne usluge da bi nadoknadili ometanje stanovnicima, nastalo zbog obavljanja njihovog posla.

- Stavljamo na raspolaganje motivisane mlade ljude da vam vrše usluge, za odlazak u nabavku, radove po kući ili bilo koje druge potrebe koje biste mogli da imate – stoji u njihovoj poruci upućenoj građanima, ispisanoj biranim rečima na perfektnom francuskom jeziku.

Bilo je revoltiranih ljudi koji su odmah bacali pisma u korpe za otpatke, uz isticanje da je to samo pokušaj potkupljivanja stanovnika. Neki su međutim, prihvatili pruženu ruku dilera, naročito stari kojima nema ko da pomogne.

- Ne volim drogu, ali šta da radim, ne mogu sama u stan da popnem torbu s pijace – poručila je pred kamerama starija dama.

Dileri su u aprilu deci besplatno delili majice. Organizuju i zabave. U mestu Kavajon priredili su veliku feštu za stanovnike, s roštiljem i pićem za sve. Besplatno, naravno. U gradiću Banjol sir Sez pre nekoliko meseci napravili su veliku zabavu za decu! Bilo je slatkiša, gumenih tvrđava, poklona. I dece je bilo. Neki roditelji ističu da im je drago što bar neko misli na njih. I pored jakog socijalnog sistema u francuskoj, nekima to očigledno nije dovoljno.

- Nije na opštini da deli poklone deci ili nosi torbe s pijace. Tokom raspusta organizujemo besplatne zabave za decu – ističe za Prvi program francuske televizije Tangi Provo, šef kabineta opštine Banjol sir Sez.

Poznavaoci prilika ističu da dileri kupuju i male radnje, kafiće, berbernice i slično, da bi prali novac. Tu takođe nude besplatne usluge ili dele gratis piće. To se ocenjuje kao pokušaj da još više nametnu uticaj na ovim teritorijama. Vlasti upozoravaju da ništa nije besplatno kad daju dileri. To je način i da regrutuju mlade. U svemu se vide naznake rada južnoameričkih kartela koji su veoma prisutni u društvenom životu naselja i regiona u kojima su nastanjeni. Kupovinom socijalnog mira mogu mnogo komotnije da obavljaju svoj posao.

Vlasti ujedno upozoravaju da primanje poklona za koji se zna da je rezultat kriminala, može da bude kažnjivo s 5 godina zatvora i 375.000 evra kazne.

PREUZELI KONTROLU U NASELjIMA

Dileri su u nekim zapuštenim francuskim naseljima praktično potpuno preuzeli kontrolu. Nadgledaju ulazak u naselja i zgrade u kojima se diluje. Policija ovde retko ili gotovo uopšte ne zalazi. Ukoliko se na tako nešto i usude, snage reda gađaju kamenjem, vatrometom, vode pravu malu urbanu gerilu. Preko društvenih mreža slobodno izlažu svoju robu, od kanabisa do kokaina.