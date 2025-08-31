NATERAO SAM EVROPU DA KUPUJE NAŠE ORUŽJE ZA KIJEV Tramp: Malo verovatan sastanak Putina i Zelenskog

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Vladimirom Zelenskim malo verovatan i da bi američki avioni mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat.

Foto Cpl Jamie Peters RLC mod.uk

-Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni - ne znam. Ponekad ljudi nisu spremni za to. Koristim analogiju. Imate dete i još jedno dete je na igralištu. Mrze se i počinju da se koškaju. Želite da prestanu, ali oni nastavljaju. Posle nekog vremena žele da prestanu. Ponekad moraju malo da se bore pre nego što ih možete naterati da prestanu. Ali to se dešava već dugo. Mnogo ljudi je umrlo, rekao je Tramp u intervjuu za američki list "Daily Caller".

On je dodao da je spreman da pomogne bezbednosnim garancijama, čak i ako to uključuje američku vazdušnu podršku, kako bi se zaustavio rat.

-Možda ćemo nešto uraditi. Voleo bih da vidim da se nešto reši. To nisu naši vojnici, ali svake nedelje gubi se pet do sedam hiljada, uglavnom mladih ljudi. Ako mogu to da zaustavim i da naši avioni povremeno lete, biće uglavnom evropski, ali mi bismo im pomogli. Oni to, znate, nekako trebaju, i mi bismo pomogli ako možemo da nešto rešimo, dodao je američki predsednik.

On je ocenio da se kontinuirano učešće SAD ne poklapa sa agendom "Amerika na prvom mestu".

-Trošili smo stotine milijardi dolara u tom ratu. Sada prodajemo opremu NATO-u. Uvećao sam njihovo finansiranje od dva do pet posto, niko nije mislio da će to uspeti. Mi ne trošimo svoj novac u ratu. To je razlika. Ako mislim da se rat ne može rešiti bez bezbednosnih garancija, nećemo imati kopnene trupe, ali možemo pomoći Evropi, istakao je Tramp.

(Tanjug)

