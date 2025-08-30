AMERIČKI MEDIJI: Izrael pratio iranske zvaničnike pomoću mobilnih telefona telohranitelja

IZRAEL je tokom sukoba s Iranom u junu uspeo da prati i cilja visoke iranske političke i vojne zvaničnike, kao i nuklearne naučnike, hakovanjem i praćenjem telefona njihovih telohranitelja i vozača, piše Njujork tajms pozivajući se na iranske i izraelske izvore.

Foto: Shutterstock

Iran je bio svestan izraelskih planova da eliminše visoke zvaničnike i povećao je sigurnosne mreže, čime je nesvesno omogućio Izraelu da prati i cilja te zvaničnike, navodi njujorški list.

-Svi znamo da visoki zvaničnici i komandanti nisu nosili telefone, ali njihovi sagovornici, telohranitelji i vozači su ih nosili i nisu preduzeli ozbiljne mere opreza. Tako je većina njih bila praćena, izjavio je bivši zamenik potpredsednika za strategiju u iranskoj vladi, Sasan Karimi.

Njujork tajms takođe navodi da je Izrael otkrio da telohranitelji nisu samo nosili telefone, već su ih koristili za objavljivanje na društvenim mrežama.

-Upotreba ovoliko telohranitelja bila je slabost koju smo im nametnuli, i iskoristili smo to, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik, prenosi američki list.

Brigadni general Amir Ali Hajizadeh, komandant Vazduhoplovne vojne sile Revolucionarne garde, bio je prvi cilj, rekao je jedan izraelski zvaničnik.

Dok je Hajizadeh okupljao svoj tim za vanredni sastanak, bio je eliminisan u izraelskom bombardovanju.

Nakon prve serije udara, telohraniteljima je naređeno da nose samo radio-stanice, dok su mobilne telefone smele da nose samo vođe timova koji ne putuju sa zvaničnicima.

Međutim, u najmanje jednom slučaju, telohranitelji su prekršili naređenja, dopuštajući Izraelu da ponovo cilja političke lidera, mada je udarac u tom slučaju promašio ciljeve.

Sukob između Izraela i Irana, koji je započeo 13. juna iznenadnim izraelskim napadom, trajao je 12 dana, a mir je zaključen uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trampa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori