MUŠKARAC BIO ZAROBLJEN NA VRHU VETROTURBINE: Spasen posle više od 4 sata

TRIDESETOGODIŠNjI Belgijanac satima je bio zarobljen među zupčanicima vetroturbine u blizini belgijskog grada Genk na visi od 100 metara, a spasilačke ekipe su ga evakuisale posle više od četiri sata

Situacija je, kako piše Flamanska radio-televizija (VRT) danas, bila izuzetno ozbiljna, a spasilačka akcija uključivala je vatrogasce, medicinsku ekipu i vozilo hitne pomoći.

Muškarac iz Mola, koji je bio zaposlen u firmi za održavanje vetroturbina, zadobio je ozbiljne povrede tokom rada na kvaru turbine kada mu se nadlaktica zaglavila u zupčanicima.

-Situacija je bila izuzetno kritična, jer je mašina veoma teška. Doktor koji se popeo na vrh s nama olakšao nam je posao jer je dao zarobljenom muškarcu sedative, izjavio je major vatrogasne jedinice Istočni Limburg, Bart Aerts.

Međutim, najveći izazov nastao je kada je trebalo osloboditi zarobljenu ruku, navodi VRT.

-Pokušali smo nekoliko različitih opcija, a na kraju smo uspeli da pomerimo mašinu dovoljno da ga oslobodimo, rekao je Aerts, dodajući da je muškarac pretrpeo ozbiljne povrede ruke.

Nakon akcije spasavanja u trajanju u više od četiri sata, muškarac je prebačen u obližnju bolnicu, a lekari ističu da postoji velika mogućnost da on zadrži povređenu ruku.

Belgijska inspekcija rada će istražiti okolnosti ovog incidenta kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće.

