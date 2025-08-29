Svet

NEMAČKA POLICIJA UHAPSILA IRAČANINA: Osumnjičen da je gurnuo devojku pod voz

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 21:35

NEMAČKA policija uhapsila je 31-godišnjeg Iračanina osumnjičenog za smrt devojke (16) koju je udario teretni voz na železničkoj stanici u gradu Fridland u pokrajini Donja Saksonija, preneli su danas nemački mediji.

Foto: Profimedia

U početku je policija pretpostavila da je reč o nesreći, ali je u istrazi došlo do preokreta kada su pronađeni jasni tragovI DNK uhapšenog Iračanina na desnom ramenu stradale devojke, preneo je Bild.

Iračanin je osumnjičen da je 11. avgusta namerno gurnuo tinejdžerku pod teretni voz koji je ulazio u stanicu, saopštilo je danas tužilaštvo.

-Našli smo značajne količine DNK osumnjičenog na devojčinom ramenu, tako da to isključuje mogućnost da ju je on samo dodirnuo. U pitanju je morao da bude jači kontakt, što otvara velike sumnje, kazao je za Bild viši javni tužilac Andreas Buk.

Na dan incidenta, policija je pozvana na železničku stanicu jer je jedan muškarac izazivao nered, a na licu mesta pripadnici policije su zatekli tri osobe, uključujući osumnjičenog.

On ih je poveo do perona na kojem je ležala mrtva devojka, negirajući bilo kakvu umešanost.

Pošto isprva nije bilo nikakvih dokaza, on je pušten, ali je otkriće DNK tragova dovelo do obrta u istrazi, navodi list.

Zahtev koji je Iračanin podneo za azil je odbijen u decembru 2022., a ove godine je trebalo da bude deportovan u Litvaniju.

On je u međuvremenu odslužio zatvorsku kaznu u julu zbog neplaćene novčane kazne, a potom su imigracione vlasti podnele zahtev da bude upućen u deportacioni pritvor, ali ga je sud u Hanoveru odbacio.

Iračanin je nakon toga ponovo podneo zahtev za azil u Fridlandu u Donjoj Saksoniji, podseća Bild.

Kako je navedeno iz tužilaštva, osumnjičenom je prethodno dijagnostifikovana paranoidna šizofrenija, i on je za sada upućen u psihijatrijsku bolnicu, a sud će odlučiti da li će tu ostati trajno, ili će biti osuđen na zatvorsku kaznu.

Tužilac Buk je kazao da njegovi motive za sada nisu poznati, kao i da je devojka bila nasumična žrtva.

(Tanjug)

