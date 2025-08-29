NEMAČKA POLICIJA UHAPSILA IRAČANINA: Osumnjičen da je gurnuo devojku pod voz
NEMAČKA policija uhapsila je 31-godišnjeg Iračanina osumnjičenog za smrt devojke (16) koju je udario teretni voz na železničkoj stanici u gradu Fridland u pokrajini Donja Saksonija, preneli su danas nemački mediji.
U početku je policija pretpostavila da je reč o nesreći, ali je u istrazi došlo do preokreta kada su pronađeni jasni tragovI DNK uhapšenog Iračanina na desnom ramenu stradale devojke, preneo je Bild.
Iračanin je osumnjičen da je 11. avgusta namerno gurnuo tinejdžerku pod teretni voz koji je ulazio u stanicu, saopštilo je danas tužilaštvo.
-Našli smo značajne količine DNK osumnjičenog na devojčinom ramenu, tako da to isključuje mogućnost da ju je on samo dodirnuo. U pitanju je morao da bude jači kontakt, što otvara velike sumnje, kazao je za Bild viši javni tužilac Andreas Buk.
Na dan incidenta, policija je pozvana na železničku stanicu jer je jedan muškarac izazivao nered, a na licu mesta pripadnici policije su zatekli tri osobe, uključujući osumnjičenog.
On ih je poveo do perona na kojem je ležala mrtva devojka, negirajući bilo kakvu umešanost.
Pošto isprva nije bilo nikakvih dokaza, on je pušten, ali je otkriće DNK tragova dovelo do obrta u istrazi, navodi list.
Zahtev koji je Iračanin podneo za azil je odbijen u decembru 2022., a ove godine je trebalo da bude deportovan u Litvaniju.
On je u međuvremenu odslužio zatvorsku kaznu u julu zbog neplaćene novčane kazne, a potom su imigracione vlasti podnele zahtev da bude upućen u deportacioni pritvor, ali ga je sud u Hanoveru odbacio.
Iračanin je nakon toga ponovo podneo zahtev za azil u Fridlandu u Donjoj Saksoniji, podseća Bild.
Kako je navedeno iz tužilaštva, osumnjičenom je prethodno dijagnostifikovana paranoidna šizofrenija, i on je za sada upućen u psihijatrijsku bolnicu, a sud će odlučiti da li će tu ostati trajno, ili će biti osuđen na zatvorsku kaznu.
Tužilac Buk je kazao da njegovi motive za sada nisu poznati, kao i da je devojka bila nasumična žrtva.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
UHAPŠENA DEVOJČICA (14): Nemačka policija ne toleriše divljanje na protestima (VIDEO)
28. 08. 2025. u 17:05
SPREMAJU SE ZA RAT! Nemačke luke tražile milijarde za pripremu za potencijalni sukob
26. 08. 2025. u 20:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)