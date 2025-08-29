Svet

ROBOTI “HAPSE”: Policija u Luizijani iskoritila pomoć za privođenje osumnjičenog za ubistvo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 19:33

TOKOM intervencije u američkoj državi Luizijani pripadnici policije su uz pomoć robota uhapsili državljanina Hondurasa traženog u vezi sa ubistvom u svojoj zemlji, prenose danas američki mediji.

РОБОТИ “ХАПСЕ”: Полиција у Луизијани искоритила помоћ за привођење осумњиченог за убиство

Foto: Profimedia

Elvis Kabaljero-Zuniga, koji je tražen zbog optužbi za ubistvo, uhapšen je uz pomoć robota u predgrađu Nju Orleansa, Kener, saopštile su vlasti, prenosi Ju-Es-Ej Tudej.

Kako je saopštila američka granična patrola, 53-godišnji muškarac uhapšen je 22. avgusta.

On se predao nakon što su pripadnici policije provalili ulazna vrata kuće u kojoj se osumnjičeni krio.

Američka granična patrola objavila je i fotografije hapšenja na kojima se vidi kako agenti sprovode osumnjičenog do policijskog automobila.

-Zahvaljujući novoj tehnologiji, obuci i opremi, ova misija bila je u potpunosti uspešna, a naši federalni partneri uhapsili su ovog ubicu, saopštila je policija.

Za sada nisu poznati detalji optužbe za ubistvo protiv Zunige, kao ni za čije ubistvo se on sumnjiči.

Američka granična patrola saopštila je da se on nalazi u pritvoru, kao i da je optužen za ilegalan ulazak u SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?