ROBOTI “HAPSE”: Policija u Luizijani iskoritila pomoć za privođenje osumnjičenog za ubistvo
TOKOM intervencije u američkoj državi Luizijani pripadnici policije su uz pomoć robota uhapsili državljanina Hondurasa traženog u vezi sa ubistvom u svojoj zemlji, prenose danas američki mediji.
Elvis Kabaljero-Zuniga, koji je tražen zbog optužbi za ubistvo, uhapšen je uz pomoć robota u predgrađu Nju Orleansa, Kener, saopštile su vlasti, prenosi Ju-Es-Ej Tudej.
Kako je saopštila američka granična patrola, 53-godišnji muškarac uhapšen je 22. avgusta.
On se predao nakon što su pripadnici policije provalili ulazna vrata kuće u kojoj se osumnjičeni krio.
Američka granična patrola objavila je i fotografije hapšenja na kojima se vidi kako agenti sprovode osumnjičenog do policijskog automobila.
-Zahvaljujući novoj tehnologiji, obuci i opremi, ova misija bila je u potpunosti uspešna, a naši federalni partneri uhapsili su ovog ubicu, saopštila je policija.
Za sada nisu poznati detalji optužbe za ubistvo protiv Zunige, kao ni za čije ubistvo se on sumnjiči.
Američka granična patrola saopštila je da se on nalazi u pritvoru, kao i da je optužen za ilegalan ulazak u SAD.
(Tanjug)
