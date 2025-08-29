Svet

MINISTRI ODBRANE EU: Podržali proširenje vojne obuke u Ukrajini

Predrag Stojković

29. 08. 2025. u 17:33

MINISTRI odbrane Evropske unije izrazili su "široku podršku" proširenju vojne obuke EU koje bi se obavljale unutar Ukrajine kao deo bezbednosnih garancija u slučaju primirja, izjavila je danas visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Foto: Profimedia

Kalas je izjavila da su ministri diskutovali o ulozi EU u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu na sastanku u Kopenhagenu, navodeći da će "Evropa u potpunosti ispuniti svoj deo", prenosi Rojters.

Ove garancije imaju za cilj jačanje ukrajinske odbrane i odvraćanje Rusije od budućih napada.

-Pozdravljam činjenicu da postoji široka podrška da proširimo mandat naše EU vojne misije kako bismo pružili obuku i savete unutar Ukrajine nakon bilo kakvog primirja, izjavila je Kalas.

Ona je istakla da su ministri jasno rekli da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti čvrste i verodostojne.

(Tanjug)

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

