MINISTRI ODBRANE EU: Podržali proširenje vojne obuke u Ukrajini

MINISTRI odbrane Evropske unije izrazili su "široku podršku" proširenju vojne obuke EU koje bi se obavljale unutar Ukrajine kao deo bezbednosnih garancija u slučaju primirja, izjavila je danas visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Foto: Profimedia

Kalas je izjavila da su ministri diskutovali o ulozi EU u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu na sastanku u Kopenhagenu, navodeći da će "Evropa u potpunosti ispuniti svoj deo", prenosi Rojters.

Ove garancije imaju za cilj jačanje ukrajinske odbrane i odvraćanje Rusije od budućih napada.

-Pozdravljam činjenicu da postoji široka podrška da proširimo mandat naše EU vojne misije kako bismo pružili obuku i savete unutar Ukrajine nakon bilo kakvog primirja, izjavila je Kalas.

Ona je istakla da su ministri jasno rekli da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti čvrste i verodostojne.

(Tanjug)

