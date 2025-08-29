MINISTRI ODBRANE EU: Podržali proširenje vojne obuke u Ukrajini
MINISTRI odbrane Evropske unije izrazili su "široku podršku" proširenju vojne obuke EU koje bi se obavljale unutar Ukrajine kao deo bezbednosnih garancija u slučaju primirja, izjavila je danas visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.
Kalas je izjavila da su ministri diskutovali o ulozi EU u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu na sastanku u Kopenhagenu, navodeći da će "Evropa u potpunosti ispuniti svoj deo", prenosi Rojters.
Ove garancije imaju za cilj jačanje ukrajinske odbrane i odvraćanje Rusije od budućih napada.
-Pozdravljam činjenicu da postoji široka podrška da proširimo mandat naše EU vojne misije kako bismo pružili obuku i savete unutar Ukrajine nakon bilo kakvog primirja, izjavila je Kalas.
Ona je istakla da su ministri jasno rekli da bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti čvrste i verodostojne.
