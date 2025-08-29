ISKANDER PO PRVI PUT UNIŠTIO UKRAJINSKI SISTEM “NEPTUN”: Precizan udar pretvorio lanser u vatrenu buktinju (VIDEO)

RUSKE oružane snage su 28. avgusta 2025. godine izvele precizan udar operativno-taktičkim raketnim kompleksom (OTRK) “Iskander-M” na lansirnu platformu ukrajinskog protivbrodskog raketnog sistema RK-360MC “Neptun” u području sela Ljubickoje, u Zaporoškoj oblasti.

Foto MO Rusije

Udar, prvi ove vrste, izveden je baš u trenutku kada je ukrajinski tim bio u fazi gađanja, a rezultirao je potpunim uništenjem sistema, čime je nanet ozbiljan udarac ukrajinskim raketnim snagama u regionu.

KAKO JE IZVEDEN UDAR?

Prema informacijama ruskih izvora, ukrajinska posada bila je spremna za lansiranje dve rakete. Prva raketa uspela je da napusti lanser, dok za ispaljivanje druge nije bilo vremena. “Iskander” je pogodio cilj sa visokom preciznošću, a eksplozija bojeve glave izazvala je detonaciju druge rakete unutar kontejnera na lansirnoj platformi. Cela instalacija je, prema svedocima, planula i eksplodirala, ostavljajući krater i potpuno uništen sistem i posadu.

Izvori dodaju da su se nakon udara čule sekundarne eksplozije, što potvrđuje detonaciju raketnog goriva i eksplozivnog punjenja. Na terenu su primećeni gusti oblaci crnog dima, a ukrajinske spasilačke službe pokušale su da lokalizuju požar i evakuišu potencijalne preživele.

Ruske rakete „Iskander“ po prvi put ikada uništile su ukrajinski lanser krstarećih raketa „Neptun“ kod naselja Ljubickoje.



Iskander je udario na oko 15 metara od lansirne stanice. Međutim, radijus šrapnela bio je dovoljan da detonira ostale rakete, uništavajući kompleks. pic.twitter.com/tcjtyxg6r4 — Oruzje Online (@oruzjeonline) August 28, 2025

NEPTUN: UKRAJINSKI PONOS I RUSKA META

RK-360MC “Neptun” je ukrajinski protivbrodski raketni sistem, razvijen na bazi sovjetskog raketnog projekta H-35U „Uran“, ali modernizovan za savremene potrebe ukrajinske vojske. Sistem je osmišljen za uništavanje brodova do deplasmana od 5.000 tona, kao i za gađanje pojedinih kopnenih ciljeva. Glavni element sistema je raketa R-360, mase oko 870 kilograma, sa bojevom glavom težine 150 kilograma.

Raketa se lansira sa mobilne platforme UŠPU-360, uz podršku logističkih vozila TM-360 i komandnog vozila RKP-360. Ukupni kompleks nosi oznaku RK-360MC „Neptun“, a koristi iste lansere i za novu verziju proširenog dometa.

Raketa koristi MS400 turboventilatorski motor iz Motor Siča i ima sposobnost niskog leta pri napadu, što je čini teškom za otkrivanje radarima. Prvobitni domet od 280 km vremenom je povećan na 400, te 500 a sada – i na čak 1.000 km u verziji „Dugi Neptun“.

Karakteristike rakete “Neptun”:

*Domet: do 300 km

*Brzina: do 0,85 maha

*Profil leta: 10–15 m iznad mora na maršruti, spuštajući se na 3–10 m u završnoj fazi

*Navođenje: kombinacija inercijalnog sistema, korekcije satelitskim podacima i aktivne radarske glave u finalnoj fazi

Kompletni sistem čine:

*Lansirna platforma na šasiji KrAZ-7634NE sa četiri transportno-lansirna kontejnera

*Komandno vozilo za upravljanje paljbom

*Vozila za transport i punjenje

*Vozila za održavanje i tehničku podršku

Posadu jedne lansirne platforme čine obično tri do četiri člana, a operacije ispaljivanja se mogu izvršiti u roku od nekoliko minuta od zauzimanja položaja. Zanimljivo, ukrajinske vlasti objavile su pre samo nekoliko dana miks novih i starih snimaka na kojima se vidi krstareća raketa za koju tvrde kako može da pogodi mete na udaljenosti do 1000 kilometara, “Dugi Neptun”. Podsetimo, da ukrajinska odbrambena industrija radi na verziji raketnog sistema Neptun dugog dometa, najavljivali smo nekoliko puta do sada.

SIMBOLIČAN UDAR NA UKRAJINSKI ARSENAL

Napad na “Neptun” ima i simbolički značaj, jer je ovaj sistem više puta korišćen za napade na ruske brodove u Crnom moru, uključujući i poznati udar na krstaricu “Moskva” u aprilu 2022. godine. Od tada, “Neptun” je postao prioritetna meta ruskih izviđačkih i udarnih platformi, međutim, sam sistem je veoma retko korišćen sa ukrajinske strane.

Prema vojnim analitičarima, uništenje lansirne platforme u Zaporoškoj oblasti može značajno umanjiti sposobnost ukrajinskih snaga da izvode precizne napade na ciljeve na većim udaljenostima, naročito u kontekstu borbi duž fronta u južnim regionima.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Rusije je 29. avgusta 2023. godine proglasilo presretanje ukrajinske podzvučne krstareće protivbrodske rakete Neptun. Ova raketa je tada po prvi put uvrštena na spisak vojne opreme koju je oborila ruska vojska.

ISKANDER-M: KLjUČNA RUSKA PREDNOST

OTRK “Iskander-M” je jedan od najsavremenijih ruskih taktičkih sistema, poznat po preciznosti i sposobnosti probijanja PVO sistema protivnika. Projektili ovog kompleksa koriste kvazibalističku putanju i napredne sisteme navođenja, što im omogućava da gađaju i pokretne i statične ciljeve sa minimalnim odstupanjem.

Upravo ta kombinacija mobilnosti, brzine reakcije i visoke preciznosti čini “Iskander” jednim od najopasnijih oružja na bojnom polju u Ukrajini. Analitičari ističu da se ovaj udar uklapa u rusku strategiju neutralisanja ukrajinskih sistema dugog dometa, čime se ograničava njihova sposobnost da nanose udare ruskim trupama i infrastrukturi.

NEMA ZVANIČNIH KOMENTARA, ALI POSLEDICE SU JASNE

Iako Ministarstva odbrane ni Rusije ni Ukrajine nisu zvanično komentarisala incident, vojni izvori i dostupni snimci sa terena potvrđuju razmere uništenja.

Stručnjaci veruju da će se ukrajinske snage sada suočiti sa izazovima u održavanju preostalih “Neptun” sistema u operativnom stanju, s obzirom na to da ruske snage najavljuju kako će ovakvi udari biti sve češći.

Uništenje ukrajinskog “Neptuna” u Zaporoškoj oblasti po prvi put predstavlja značajan uspeh za ruske snage, kako taktički, tako i psihološki. Gubitak ovog sistema smanjuje ukrajinske mogućnosti za izvođenje ofanzivnih i defanzivnih raketnih operacija, dok istovremeno pokazuje efikasnost ruskih preciznih udara.

Ovaj događaj potvrđuje da se borba za tehnološku nadmoć i dalje intenzivira, a sistemi poput “Iskandera” i “Neptuna” postaju ključni faktori u oblikovanju toka rata u Ukrajini.

