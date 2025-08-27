"FRANCUSKA JE SOLIDNA DRŽAVA SA SOLIDNOM EKONOMIJOM" Makron upozorio: Moramo uzeti u sudbinu svoje ruke

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron je, povodom pada aktivnosti na berzi i tržištu hartija od vrednosti uoči predstojećeg glasanja o poverenju vladi, izjavio da je Francuska solidna država, navela je njegova portparolka Sofi Prima.

Foto: Profimedia

"Francuska je solidna država sa solidnom ekonomijom, ali moramo uzeti sudbinu u svoje ruke", naveo je Makron, citirala je Prima njegove reči upućene ministrima na sastanku vlade, prenosi Rojters.

On je dodao da želja da Francuska bude još solidnija predstavlja snažan signal koji se šalje finansijskim tržištima.

Premijer Fransoa Bajru rekao je juče novinarima da će tražiti da se glasa o poverenju njegovoj vladi zbog planova o budžetu, a prema svemu sudeći ishod glasanja biće negativan, navodi agencija.

Makron ovom prilikom nije pomenuo mogućnost raspuštanja parlamenta, istakla je Prima.



(Tanjug)