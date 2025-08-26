LULA DA SILVA O UKRAJINSKOM SUKOBU: Samo čekaju trenutak kada će imati hrabrosti da objave njegov kraj

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.