LULA DA SILVA O UKRAJINSKOM SUKOBU: Samo čekaju trenutak kada će imati hrabrosti da objave njegov kraj

26. 08. 2025. u 23:02

SUKOB u Ukrajini se bliži kraju, izjavio je brazilski predsednik Lula da Silva.

ЛУЛА ДА СИЛВА О УКРАЈИНСКОМ СУКОБУ: Само чекају тренутак када ће имати храбрости да објаве његов крај

Foto Tanjug/AP

Lula da Silva je istakao da lideri Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih Država i Evropske unije „znaju kuda će ovaj sukob voditi“.

- Oni samo čekaju trenutak kada će imati hrabrosti da objave njegov kraj - rekao je.

