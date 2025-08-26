BESPILOTNE letelice, koje Oružane snage Ukrajine dobijaju od zemalja NATO-a, su zastarele, piše italijanski list "Korijere dela sera" u reportaži iz područja Donbasa pod kontrolom ukrajinske vojske, pozivajući se na izjavu jednog od komandanata bataljona specijalne namene.

Foto: Printscreen

Prema rečima komandanta, njegova jedinica se, između ostalog, bavi prepravkom bespilotnih letelica ukrajinske proizvodnje, koje se mogu slobodno kupiti, za izvršavanje „borbenih zadataka“, ugrađujući snažnije baterije i uređaje za postavljanje eksplozivnih punjenja.

-Da, dobijamo bespilotne letelice od NATO-a, ali su one beskorisne, jer su zastarele. Sada mi sami možemo da obučavamo saveznike u Evropi i SAD tehnologijama vođenja rata u vazdušnom prostoru, preneo je list izjavu komandanta.

On takođe priznaje da su ruske tehnologije naprednije, uključujući i u oblasti ometanja sistema daljinskog upravljanja bespilotnim letelicama. Pored toga, ruski arsenal je deset puta veći.

Predsednik Vojnog komiteta NATO-a, Đuzepe Kavo Dragone, precizirao je da je u 2024. godini obim vojne pomoći koju su zemlje NATO-a uputile Ukrajini iznosio 50 milijardi dolara, dok je od januara ove godine već poslato 33 milijarde dolara, i do kraja godine ta suma bi trebalo da dostigne nivo iz prethodne godine.

Ruske vlasti su ranije više puta isticale da snabdevanje Ukrajine oružjem samo dovodi do produžavanja sukoba.

