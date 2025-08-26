SKLANJAJU ASFLAT ZBOG KLIMATSKIH ROMENA: Italijanska prestonica dobila autinomni status i počela „veliko spremanje“ Večnog grada

NAPOLjE asfalt sa trgova i drugih površina u Rimu, počinje bitka protiv klimatskih promena! Ovako bi se, u najkraćem, mogla sažeti borba protiv vreline cementa koji je u italijanskoj prestonici nekada postaljan čak i u parkovima, između stabala. Njime se, kažu, pregreva atmosfera.

Foto Privatna arhiva

Rim sad stvara 65 novih urbanih šumskih prostora na površini od 628 hektara, sadnjom 800.000 stabala. To se fiansira iz Fonda za Nacionalni razvoj.

U gradskom jezgru se formiraju 33 nove šumske površine, prevashodno u istočnom i južnom delu, baš tamo gde ima najviše cementa. Pored drveća i zone između biće prekrivene zelenim zasadom. Na mnogim mestima biće napravljeni parkovi. U nekim zonama menjaće i neadekvatno drveće.

Napravljena je detaljna mapa po zonama u kvartovima gde se sve menja. To ne samo da će, kako se ističe, doprineti boljem ambijentu i kvalitetu vazduha već će i sačuvati biorazličitost. Tako će se uživati u hladu ispod 35 različitih vrsta, crnike, čempresa, bora, platana...Posebno je razrađena mapa ozelenjavanja u blizini škola.

Rim je, inače, krajem jula dobio specijalna ustavna ovlašćenja i autonomni status, postavši konstitutivni deo Republike. Ojačan je zakonskim kompetencijama u oblasti javnog prevoza, urbanizma, trgovine i vrednovanja kulturnog i ambijentalnog bogatstava. Rim je tako stekao status kakav već ima dosta glavnih gradova u svetu, kao što su Pariz, London, Berlin, Tokio, Vašington, Madrid, Meksiko, Džakarta, Nju Delhi, Teheran, Buenos Ajres... Jedino Vatikan ima stutus i Države i Grada. Neki radovi su počeli u junu skidanjem asfalta, ali ne i napuštanjem onoga što je simbol Rima – tramvaja. Šine će biti vraćene, a tramvaji će prolaziti kroz zelene oaze.