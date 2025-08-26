Svet

SPREMAJU SE ZA RAT! Nemačke luke tražile milijarde za pripremu za potencijalni sukob

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 20:11

CENTRALNA asocijacija nemačkih luka zatražila je od nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa da izdvoji budžetska sredstva u slučaju „rata“, objavila je agencija DPA, pozivajući se na pismo.

Foto: Profimedia

-Morske luke kao logistička čvorišta su od centralnog značaja za vojne scenarije. U slučaju rata, oprema, hardver i vojnici Bundesvera i NATO partnera moraće da se kreću kroz luke (koje) su osetljive mete i u slučaju rata postaju „prva linija napada“. Moramo biti spremni na ovo, čak i ako se nadamo da nikada neće doći do rata, navodi se u obraćanju.

Prema procenama sindikata, za finansiranje pripremnih i odbrambenih mera bilo bi potrebno tri milijarde evra. Predlaže se da se ova sredstva iskoriste za opremanje lokacija za teški transport, zidova pristaništa, železničke infrastrukture, kao i za sprovođenje mera zaštite lučkih objekata od napada i sajber pretnji.

Najvažnije nemačke morske luke u pogledu prometa tereta uključuju Hamburg, Bremerhafen, Vilhelmshafen i Rostok.

Unija predlaže takozvani pristup dvostruke namene: investicije treba da služe i civilnim i vojnim svrhama. Ukupne potrebe za lukama procenjuju se na oko 15 milijardi evra.

Ranije je nemačko Ministarstvo finansija objavilo da će se izdaci za odbranu u nemačkom budžetu za 2026. godinu povećati na 82,7 milijardi evra. Sledeće godine, Berlin će izdvojiti 2,8 odsto BDP-a za odbranu, a do 2029. godine ovaj iznos će se povećati na 3,5 odsto.

Poslednjih godina, NATO je bio izuzetno aktivan blizu ruskih granica. U junu je Finska bila domaćin vežbi u kojima je učestvovalo više od 40 aviona alijanse iz vazduhoplovnih snaga SAD, Francuske i Velike Britanije.

U maju je švedsko ostrvo Gotland bilo domaćin prvih vojnih vežbi članica bloka sa bojevim gađanjem hajmarsa i MLRS. U njima su učestvovali Amerikanci i Britanci. Poljska je takođe pozvala zemlje NATO-a na vežbe, koje namerava da sprovede kao odgovor na rusko-beloruske manevre „Zapad-2025“, zakazane za septembar.

Moskva je više puta isticala da Rusija ne namerava da napada članice alijanse. Kako je objasnio Vladimir Putin, zapadni političari zastrašuju stanovništvo izmišljenom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa domaćih problema.

sputnikportal.rs

