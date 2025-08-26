ZAPADNE zemlje su spremne da pojačaju pritisak sankcijama na Rusiju, ukoliko ne dođe do susreta predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, saopštio je kancelar Nemačke Fridrih Merc.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Kanade Markom Karnijem u Berlinu, Merc je izjavio da je „sada Moskva na potezu“.

-Ako sa ruske strane ne bude takvog koraka, biće neophodno pojačati pritisak, naglasio je on.

-Za takav slučaj mi u Evropskoj uniji radimo na novim sankcijama. Američki predsednik (Donald Tramp) sa svoje strane nije isključio nove kaznene carine, dodao je nemački kancelar.

Merc je takođe podsetio da je Tramp „predložio trilateralne pregovore – između njega, Putina i Zelenskog“.

-To bi bio logičan sledeći korak, smatra Merc.

Uvođenje novih antiruskih sankcija pogodiće ekonomiju same Evrope, upozorila je poslanica Državne dume Svetlana Žurova.

-Ekonomija Evrope već ionako prolazi kroz teška vremena zbog antiruskih sankcija, posebno u pojedinim sektorima. I, naravno, oni sami ne žele da dodatno pogoršaju te posledice, naglasila je Žurova.

Pored toga, poslanica je istakla da susret na tako visokom nivou zahteva „veoma ozbiljnu pripremu“. Prema njenim rečima, sastanak Putina i Zelenskog biće teže organizovati u bezbednosnom smislu nego pregovore sa Trampom koji su održani na Aljasci.

-S Trampom je bilo jasno da će bezbednost biti na najvišem nivou. Sa Zelenskim je sve drugačije, navela je Žurova.

