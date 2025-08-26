KIMOV ODGOVOR TRAMPU Modernizacija PVO sistema Severne Koreje: Napredak Pongae raketa i jačanje integrisane vazduhoplovne odbrane (VIDEO)

GENERALNA direkcija za rakete Korejske narodne armije (KPA) sprovela je testiranja dve nove rakete zemlja-vazduh, koje su u realnim uslovima ispitane na ciljevima sa karakteristikama sličnim dronovima i krstarećim raketama.

Foto Tanjug/AP

Fotografije i video-snimci objavljeni nakon testiranja prikazuju precizna pogotke svih ciljeva, što je dodatno potvrdilo izjave državnih medija o „izuzetnoj tačnosti i brzom odzivu novih sistema“.

Testiranju su prisustvovali predsednik Državne komisije za odbranu Kim Džong Un i maršal Kim Kvang Hjok, komandant vazduhoplovstva, čime je događaju dat poseban politički značaj.

Još uvek nije potvrđeno da li se radi o potpuno novim projektilima ili unapređenim verzijama već postojećih modela, ali sve ukazuje na to da Severna Koreja razvija novu generaciju PVO sistema sa kapacitetima koji se mogu meriti sa najnaprednijim ruskim i kineskim rešenjima.

PUT DO REVOLUCIJE PONGAE

Razvoj domaćih PVO sistema u Severnoj Koreji započeo je još tokom 1990-ih, kada je pokrenut projekat izgradnje prve mobilne dugometne platforme. Zbog nedostatka iskustva i kompleksnosti tehnologije, prvi ozbiljan rezultat pojavio se tek 2017. godine kada je uveden Pongae-5.

Ovaj sistem je, prema brojnim analizama, značajno unapređen zahvaljujući tehnološkim transferima iz Rusije, posebno onima iz sistema S-300PM. Upravo ta saradnja otvorila je vrata za dalji razvoj koji je kulminirao predstavljanjem sistema Pongae-6 u oktobru 2020. godine.

Pongae-6 je već tada bio široko poređen sa ruskim S-400, jer je koristio dvosmerne upravljačke kormile i dvostruke impulsne motore koji omogućavaju povećanu agilnost i domet. Testiranja iz 2021. godine pokazala su „značajno povećanje dometa obaranja ciljeva“, dok su kasnija unapređenja dodatno poboljšala efikasnost.

NAPREDAK KOJI MENjA RAVNOTEŽU MOĆI

Stručnjaci, uključujući analitičara A. B. Abramsa, autora knjige „Preživeti unipolarno doba: 35 godina severnokorejskog otpora Sjedinjenim Državama“, ističu da je Pjongae-5 bio prelazno rešenje do razvoja naprednijeg Pjongae-6. Novi sistem, u kombinaciji sa modernizovanim radarima i raketama dugog dometa testiranim u aprilu 2024, značajno komplikuje planiranje američkih i savezničkih operacija.

Abrams naglašava da je modernizacija PVO mreže Severne Koreje imala strateški efekat odvraćanja, jer protivniku „oduzima dragoceno vreme u eventualnom napadu i smanjuje efikasnost masovnih udara iz vazduha i sa mora“.

⚠️ North Korea Fires New Missiles Amid U.S.–South Korea Drills — Is Asia on Edge? pic.twitter.com/ov6J13LvmW — World War 3 (@Worldwar_3_) August 26, 2025

OD SLABE AVIJACIJE DO MREŽE „GVOZDENOG ŠTITA“

Severna Koreja je tokom 1950-ih i 1960-ih imala jednu od najmoćnijih vazdušnih flota među državama koje su bile u sukobu sa Zapadom. Međutim, od kraja šezdesetih i pogoršanja odnosa sa Sovjetskim Savezom, flota je počela da zaostaje za tehnološkim razvojem.

Kako bi nadoknadila taj deficit, Pjongjang je razvio jednu od najgušćih i najsloženijih mreža PVO sistema na svetu, sa desetinama baterija kratkog, srednjeg i dugog dometa, koje su raspoređene tako da pokrivaju sve kritične tačke zemlje.

NOVA ERA SEVERNOKOREJSKOG VAZDUHOPLOVSTVA

Iako je fokus bio na PVO sistemima, poslednjih godina beleži se i značajan napredak u samoj avijaciji. U maju 2025. godine operativno je uvedena prva domaća raketa vazduh-vazduh sa aktivnim radarskim navođenjem, što je veliki tehnološki skok za zemlju. Nekoliko meseci ranije, Severna Koreja je uvela i svoj prvi sistem za vazdušno rano upozoravanje i kontrolu (AWACS), čime je sposobnost koordinacije i nadzora u realnom vremenu značajno unapređena.

Sve veća saradnja sa Rusijom otvara prostor i za nabavku novih borbenih aviona. Najviše pažnje privlače spekulacije o mogućoj kupovini ruskih Su-57 lovaca pete generacije. Iako bi i manji broj ovih aviona predstavljao izazov za održavanje i obuku, njihovo prisustvo u kombinaciji sa gustim PVO sistemima pretvorilo bi severnokorejski vazdušni prostor u praktično neprobojan štit.

Foto Tanjug/AP

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I TAKTIČKE PREDNOSTI

Prema informacijama dostupnim iz vojnih analiza, rakete koje se testiraju i dalje koriste koncept dvostrukog impulsnog motora i napredne algoritme za navođenje. To im omogućava da se prilagođavaju različitim brzinama i profilima leta ciljeva, uključujući male i brze dronove, kao i manevrisanje protiv krstarećih raketa.

Ovakva fleksibilnost omogućava Severnoj Koreji da se efikasnije brani od kombinovanih udara, uključujući „rojeve“ dronova i precizne udare vođenim municijama, što su glavne taktike koje koriste američke i južnokorejske snage.

GEOPOLITIKA

Modernizacija PVO sistema ne samo da povećava sposobnosti odbrane Severne Koreje, već menja i geopolitičku dinamiku u regionu. Sa sve naprednijim radarima i raketama dugog dometa, Pjongjang može nadzirati i potencijalno ugrožavati vazdušne operacije nad Japanom, Južnom Korejom, pa čak i delovima Pacifika gde operišu američke snage.

Ova promena primorava Vašington, Tokio i Seul da ulažu više u sopstvene sisteme za elektronsko ratovanje i protivmere, kako bi smanjili efikasnost severnokorejskih PVO platformi.

Testovi iz avgusta 2025. godine pokazuju da Severna Koreja više nije ograničena na osnovne sisteme kopirane iz Sovjetskog Saveza, već razvija sopstvene platforme svetske klase. U kombinaciji sa mogućim dolaskom ruskih Su-57 aviona i daljim unapređenjem domaće tehnologije, zemlja stvara integrisanu mrežu odbrane koja može da odvrati čak i najsavremenije protivnike.

Za SAD i njihove saveznike, to znači da će u budućim krizama morati da računaju na mnogo teže i rizičnije operacije, dok Pjongjang potvrđuje svoj status regionalne vojne sile sa globalnim ambicijama.

