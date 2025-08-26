Svet

RUBIO SA EVROPSKIM ZVANIČNICIMA: Rat u Ukrajini okončati pregovorima

26. 08. 2025. u 00:46

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio saglasio se tokom današnjih telefonskih razgovora sa ministrima spoljnih poslova evropskih zemalja i visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas da nastave saradnju u diplomatskim naporima kako bi se okončao rat između Rusije i Ukrajine kroz trajno pregovaračko rešenje, saopštio je Stejt department.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da je Rubio razgovarao sa finskom ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen, francuskim ministrom spoljnih poslova Žan-Noelom Baroom, nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom, italijanskim ministrom spoljnih poslova Antoniom Tajanijem, poljskim ministrom spoljnih poslova Radoslavom Sikorskim, ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Dejvidom Lamijem, ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom i visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas.

(Tanjug)

