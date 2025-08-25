U PRAVCU južnog Donjecka i Dnjepropetrovske oblasti, ruske snage vode intenzivnu i koordinisanu ofanzivu.

Sistematskim napredovanjem, kombinacijom artiljerijskih udara, manevrisanja i preciznih kopnenih operacija, ruske jedinice potiskuju ukrajinsku vojsku i zauzimaju nova područja.

Prema poslednjim izveštajima iz Moskve, poslednji džepovi otpora duž administrativne granice Dnjepropetrovske oblasti su pred slomom, dok ruske trupe konsoliduju osvojene položaje i pripremaju teren za nove prodore u dublje delove regiona.

SEDAM SELA POD RUSKOM KONTROLOM

Najnoviji značajan pomak dogodio se 25. avgusta, kada su pripadnici 1. motorizovanog bataljona 57. odvojene motorizovane brigade zauzeli selo Zaporoškoje. Ovo je sedmo naselje koje je prešlo pod rusku kontrolu u ovoj fazi operacije.

Video materijali sa terena prikazuju vojnike kako podižu rusku zastavu i zastavu svoje jedinice u centru sela, dok dodatni izveštaji potvrđuju napredovanje za još 1.000 metara ka jugozapadu. Ovim manevrom stvorena je povoljnija taktička pozicija za naredne ofanzivne akcije.

Ovaj uspeh dolazi nakon preuzimanja kontrole nad Novogeorgijevkom 20. avgusta, čime je dodatno učvršćen severni sektor fronta i omogućena stabilnija linija za dalje operacije.

PRVI „KOTAO“ – UKRAJINSKE SNAGE U KAMIŠEVAKI PRED OPKOLjAVANjEM

Kombinacija napredovanja ka Zaporoškom i Novogeorgijevki dovela je do formiranja prvog „kotla“ oko ukrajinskih snaga raspoređenih u području Kamiševake. Ovo utvrđenje, koje je ukrajinska komanda planirala da koristi kao oslonac za odbranu zapadnog pravca, sada je praktično opkoljeno i pod stalnim pritiskom.

Severni bok ovog „kotla“ dodatno je ojačan zauzimanjem sela Voronoje, čime je ruska operativna kontrola nad tim sektorom značajno unapređena. U međuvremenu, napadi zapadno od Kamiševake omogućili su širenje zone kontrole za dodatnih 500 metara u poslednja 24 sata, čime se pritisak na ukrajinske jedinice unutar obruča dodatno pojačava.

DRUGI „KOTAO“ KOD NOVOPAVLOVKE

Na severnijem sektoru fronta formira se drugi „kotao“, ovoga puta u zoni Novopavlovke, gde je koncentrisan značajan broj ukrajinskih trupa.

Zauzimanje sela Filija 24. avgusta, potvrđeno od strane ruskog Ministarstva odbrane, ubrzalo je proces opkoljavanja. Ukrajinske jedinice pokušavaju da ojačaju položaje kod Zelenog Gaja, ali ih kontinuirano pogađaju artiljerijski i dron udari, koji sistematski razaraju njihovu odbrambenu infrastrukturu i smanjuju sposobnost za organizovani otpor.

TAKTIČKI ZNAČAJ OPERACIJA

Ova višeslojna strategija ima jasnu logiku: opkoljavanje ključnih ukrajinskih uporišta, njihovo iscrpljivanje i neutralizacija uz minimalne gubitke. Umesto frontalnih napada, koji donose velike žrtve, ruske snage koriste precizno manevrisanje i nadmoć u artiljeriji kako bi postepeno oslabile ukrajinsku odbranu.

I pored izazova koje postavlja teren južnog fronta, tempo operacije ostaje stabilan. Dok glavnina ruskih jedinica i dalje operiše oko Pokrovska, napredovanja u Dnjepropetrovskoj oblasti postavljaju temelje za dublje operacije ka zapadnim delovima regiona i potencijalno otvaraju pravac prema Dnjepru.

UKRAJINSKE LINIJE POD PRITISKOM

Izvori sa terena navode da ukrajinske jedinice na ovom sektoru sve češće prijavljuju probleme sa snabdevanjem, nedostatak municije i goriva, kao i rastući broj gubitaka. Konstantni artiljerijski udari i precizni napadi dronovima dodatno ograničavaju mogućnost manevrisanja i organizacije efikasne odbrane.

Ovakva situacija primorava ukrajinsku komandu na ubrzane, često neorganizovane rotacije jedinica, što dodatno destabilizuje liniju fronta i otvara nove prilike za ruske prodore.

STRATEŠKE POSLEDICE NAPREDOVANjA

Kontrola nad ključnim tačkama u Dnjepropetrovskoj oblasti ima značaj i izvan samog bojišta. Zauzimanjem ovog sektora, ruske snage ne samo da osiguravaju južne prilaze Donbasu, već i stvaraju pritisak na ukrajinske linije odbrane koje štite komunikacione pravce prema Dnjepru.

Analitičari ističu da bi potpuni kolaps ukrajinske odbrane u ovom pravcu mogao dovesti do povlačenja većih jedinica ka centralnim delovima zemlje, što bi otvorilo prostor za šire strateške operacije i dublje prodore.

Napredovanja ruske vojske u Dnjepropetrovskoj oblasti potvrđuju da ofanziva ulazi u novu fazu. Zauzimanje sedam sela, stezanje obruča oko Kamyševakhe i Novopavlovke i konstantni pritisak na ukrajinske snage nagoveštavaju ozbiljan preokret na južnom frontu.

Ako se ovakav tempo zadrži, naredni period mogao bi doneti potpuni slom ukrajinske odbrane u ovom sektoru i strateški pomak koji će dugoročno odrediti tok daljih vojnih operacija.

