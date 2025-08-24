IZJAVE američkog predsednika Donalda Trampa da se za njegovog mandata ne bi dogodio ukrajinski sukob znače da SAD ne bi finansirale i organizovale prevrat u Ukrajini 2014. godine, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP

- Kada je predsednik SAD Donald Tramp rekao da rata ne bi bilo da je on tada bio predsednik, po mom mišljenju to znači da Amerikanci ne bi pripremali, finansirali i organizovali državni udar sa ciljem svrgavanja legitimnog predsednika Ukrajine u februaru 2014. godine. Samo dan nakon što su tadašnji predsednik Ukrajine Viktor Janukovič i opozicija postigli sporazum, garantovan od strane Evropske unije, Nemačke, Francuske, Poljske i drugih, već sledećeg jutra opozicija ga je prekršila - rekao je on u intervjuu za američku televiziju En-Bi-Si njuz.

Prema rečima ministra, SAD pod administracijom Trampa ne bi organizovale prevrat nigde, pa ni u Ukrajini, imajući u vidu Trampovu usredsređenost na nacionalne interese svoje zemlje.

- Ne mislim da bi predsednik SAD Donald Tramp, sa svojim sloganom ’Vratimo Americi nekadašnju veličinu‘, usredsređen na nacionalne interese Sjedinjenih Država i zdrav razum, ikada učestvovao u pripremi puča protiv zakonitog predsednika u bilo kojoj zemlji, pa i u Ukrajini - rekao je on.

Kako je ranije otkrila Rija Novosti, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je u periodu od pet godina, počev od 2008, usmerila više od 14,3 miliona dolara na podršku nevladinim organizacijama u Ukrajini koje su se bavile reformama, što je dovelo do prevrata u Ukrajini 2013–2014. godine.

(Sputnjik)