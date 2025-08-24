"SUKOB U UKRAJINI SE MOŽE ZAVRŠITI ZA ŠEST MESECI" Vens jasan: Amerika neće slati svoje trupe
SJEDINjENE Države vide dva glavna pitanja koja treba rešiti kako bi zavladao mir u Ukrajini - teritorija i garancije bezbednosti, saopštio je potpredsednik SAD Džej Di Vens u intervjuu En-Bi-Si njuzu.
Rusija će učestvovati u pregovorima na temu bezbednosnih garancija za Kijev, dodao je on.
„Ne mislim da će se to (kraj sukoba) dogoditi preko noći. Mislim da ćemo nastaviti da idemo napred“, rekao je potpredsednik SAD.
Kako je istakao, američkih trupa neće biti u Ukrajini, ali će Vašington igrati aktivnu ulogu u osiguranju bezbednosti Kijeva.
„Predsednik (Donald Tramp) jasno je rekao da američkih trupa neće biti u Ukrajini, ali mi planiramo da igramo aktivnu ulogu u nastojanjima da se Ukrajincima obezbede garancije bezbednosti i sigurnost potrebna za prekid rata sa svoje strane, kao i da Rusi osete da mogu da prekinu rat sa svoje strane“, rekao je Vens.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"VOLSTRIT ŽURNAL": Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju
24. 08. 2025. u 10:38
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)