"SUKOB U UKRAJINI SE MOŽE ZAVRŠITI ZA ŠEST MESECI" Vens jasan: Amerika neće slati svoje trupe

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 08. 2025. u 17:01

SJEDINjENE Države vide dva glavna pitanja koja treba rešiti kako bi zavladao mir u Ukrajini - teritorija i garancije bezbednosti, saopštio je potpredsednik SAD Džej Di Vens u intervjuu En-Bi-Si njuzu.

СУКОБ У УКРАЈИНИ СЕ МОЖЕ ЗАВРШИТИ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ Венс јасан: Америка неће слати своје трупе

AP Photo/Kin Cheung,pool)

Rusija će učestvovati u pregovorima na temu bezbednosnih garancija za Kijev, dodao je on.

Po njegovim rečima, SAD ne veruju da će se sukob u Ukrajini završiti „preko noći“, ali se nadaju da će mir biti postignut najkasnije najkasnije za tri do šest meseci.

„Ne mislim da će se to (kraj sukoba) dogoditi preko noći. Mislim da ćemo nastaviti da idemo napred“, rekao je potpredsednik SAD.

Kako je istakao, američkih trupa neće biti u Ukrajini, ali će Vašington igrati aktivnu ulogu u osiguranju bezbednosti Kijeva.

„Predsednik (Donald Tramp) jasno je rekao da američkih trupa neće biti u Ukrajini, ali mi planiramo da igramo aktivnu ulogu u nastojanjima da se Ukrajincima obezbede garancije bezbednosti i sigurnost potrebna za prekid rata sa svoje strane, kao i da Rusi osete da mogu da prekinu rat sa svoje strane“, rekao je Vens.

(Sputnjik)

