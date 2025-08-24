ĐORĐA MELONI ČESTO POKAZUJE OTVORENU NETRPELJIVOST PREMA MUŠKARCIMA: Razlog za to je izuzetno tužan i ličan

OVA šok priča iz njenog života je mnoge ostavila u suzama.

Foto Tanjug/AP/Gregorio Borgia

Kao jedna od retkih žena za pregovaračkim stolom, Meloni često prevrće očima na ponašanje muških lidera, zbog čega mnogi evropski političari oko nje troluju pažljivo. Čak i francuski predsednik Emanuel Makron, poznat kao miljenik žena, drži distancu od Meloni i radije pozira pored američkog predsednika Donalda Trampa nego pored nje. Međutim, Melonijina skepsa prema muškarcima nije bez razloga.

Naime, Đorđa Meloni doživela je duboku izdaju od svog supruga, novinara i voditelja Andree Đambruna. Iako je političku karijeru gradila na sloganu „porodica na prvom mestu“, sve se srušilo kada je Đambruno javno, uživo na televiziji, uputio neprimerene, lascivne komentare jednoj koleginici, pa se čak i uhvatio za međunožje.

Nakon tog skandala, Đambruno je odmah dobio otkaz, a Meloni je podnela zahtev za razvod braka.

-Veza sa Andream Đambrunom, koja je trajala skoro deset godina, sada je završena- napisala je premijerka samo dva dana nakon što je video njenog supruga kako se neprimereno ponaša postao viralan.

-Zahvaljujem mu na svim lepim godinama koje smo proveli zajedno, na teškoćama kroz koje smo prošli, i što mi je pružio najvažniju stvar u životu – našu ćerku Đinevru- dodala je Meloni.

Šta se tačno dogodilo?

U snimku koji je nastao tokom reklamne pauze popularne emisije i koji je osvanuo na društvenim mrežama, vidi se kako Đambruno šeta setom i pita koleginicu da li ima dečka. Kada mu je odgovorila da ima, on ju je pitao da li bi bilo u redu da on dodirne svoja genitalija, što je i učinio dok je razgovarao s njom. Nesrećna žena je u tom trenutku gledala u sve strane osim u njega.

Ovaj snimak izazvao je lavinu komentara i šokirao javnost, zbog čega je Đorđa Meloni morala da reaguje brzo i odlučno.

Kako je Meloni reagovala?

Poznata po snažnoj podršci porodici, Meloni je bila prinuđena na drastičan korak – zahtev za razvod braka.

-Naši putevi su se već neko vreme razilazili, i sada je vreme da to priznamo. Braniti ću ono što smo bili, naše prijateljstvo i, iznad svega, našu ćerku koja zaslužuje ljubav i od oca i od majke, što ja nisam mogla da pružim svom mužu- poručila je.

Porodica Meloni – dodatne tragedije

U svojoj autobiografiji, Đorđa otkriva da je njen otac bio narkoman i da je proveo vreme u zatvoru, što je dodatno uticalo na njenu netrpeljivost prema muškarcima i porodične traume.

Muž je ranije izazvao skandal

Andrea Đambruno već je ranije osramotio premijerku kontroverznim izjavama, između ostalog govoreći da bi se niz silovanja mladih žena mogao izbeći ako bi te žene izbegavale alkohol. U svom televizijskom programu izjavio je:

-Ako ideš na zabavu, imaš pravo da se napiješ, ali ako ne piješ, možda ćeš izbeći probleme jer ćeš izbeći i vuka.-

Meloni je kasnije komentarisala da su njegove reči „pogrešno shvaćene“ i da veruje u slobodu govora, ne mešajući se u ono što njen suprug govori.

Pre nego što je raskinula brak, Meloni je kritikovana zbog svog stava o porodici, jer se nikada nije udala u crkvi za Andreu, i zbog protivljenja da gej parovi imaju pravo na surogat majčinstvo.