UKRAJINA NEĆE PREPUSTITI NIJEDAN DEO ZEMLJE Zelenski: Zastava simbol nade za građane

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas povodom Dana državne zastave da ta zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije.

Foto: Profimedia

On je naglasio da je zastava Ukrajine simbol nade za građane na privremeno okupiranim teritorijama.

- Ova zastava je osećaj spasenja za ljude koje vraćamo iz ruskog zarobljeništva. Kada ugledaju ukrajinske boje, znaju da je zlo prošlo. Ova zastava je cilj i san za mnoge naše ljude pod privremenom okupacijom. Čuvaju je, jer znaju da nećemo pokloniti svoju zemlju okupatoru - rekao je danas Zelenski na svečanosti povodom Dana državne zastave, prenosi ukrajinski Unian.

Ukrajinski predsednik naglasio je da se sve više zemalja slaže da se trajan mir i bezbednost za demokratske nacije mogu obezbediti samo zajedno s Ukrajinom.

- Neka svako ko je dao svoj doprinos jačanju ukrajinskih boja danas čuje reči zahvalnosti. Zahvaljujem svima koji se bore za našu državu i naš narod - dodao je Zelenski.

Dan državne zastave Ukrajine obeležava se u Ukrajini 23. avgusta, a prema najrasprostranjenijem tumačenju, plava boja predstavlja nebo, a žuta zlatna, polja žitarica.

Zastava ukrajine je službeno usvojena 1992. godine.

U čast praznika, ukrajinske zastave danas se podižu širom zemlje i u dijaspori, kao znak podrške ukrajinskom narodu, objašnjava Unian.



(Tanjug)