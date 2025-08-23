Svet

UKRAJINA NEĆE PREPUSTITI NIJEDAN DEO ZEMLJE Zelenski: Zastava simbol nade za građane

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

23. 08. 2025. u 16:18

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas povodom Dana državne zastave da ta zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije.

УКРАЈИНА НЕЋЕ ПРЕПУСТИТИ НИЈЕДАН ДЕО ЗЕМЉЕ Зеленски: Застава симбол наде за грађане

Foto: Profimedia

On je naglasio da je zastava Ukrajine simbol nade za građane na privremeno okupiranim teritorijama.

- Ova zastava je osećaj spasenja za ljude koje vraćamo iz ruskog zarobljeništva. Kada ugledaju ukrajinske boje, znaju da je zlo prošlo. Ova zastava je cilj i san za mnoge naše ljude pod privremenom okupacijom. Čuvaju je, jer znaju da nećemo pokloniti svoju zemlju okupatoru -  rekao je danas Zelenski na svečanosti povodom Dana državne zastave, prenosi ukrajinski Unian.

Ukrajinski predsednik naglasio je da se sve više zemalja slaže da se trajan mir i bezbednost za demokratske nacije mogu obezbediti samo zajedno s Ukrajinom.

- Neka svako ko je dao svoj doprinos jačanju ukrajinskih boja danas čuje reči zahvalnosti. Zahvaljujem svima koji se bore za našu državu i naš narod -  dodao je Zelenski.

Dan državne zastave Ukrajine obeležava se u Ukrajini 23. avgusta, a prema najrasprostranjenijem tumačenju, plava boja predstavlja nebo, a žuta zlatna, polja žitarica.

Zastava ukrajine je službeno usvojena 1992. godine.

U čast praznika, ukrajinske zastave danas se podižu širom zemlje i u dijaspori, kao znak podrške ukrajinskom narodu, objašnjava Unian.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu