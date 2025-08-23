Svet

NEMAČKI ISTRAŽITELJI: Uhapšeni Ukrajinac bio vođa grupe koja je izvela diverziju na „Severnom toku“

Marija Stevanović

23. 08. 2025. u 15:12

NEMAČKI istražitelji smatraju da je 49-godišnji ukrajinski državljanin, uhapšen ove nedelje u Italiji, rukovodio diverzantskom grupom koja je izvršila napade na gasovode „Severni tok“ u septembru 2022. godine, javio je televizijski kanal ARD pozivajući se na nalog za hapšenje u koji je imao uvid.

Italijanski karabinjeri su u četvrtak, na zahtev nemačkog tužilaštva, priveli osumnjičenog u provinciji Rimini, gde je boravio na odmoru sa porodicom. Prema dokumentima, reč je o Sergeju K., koji je navodno bio član posade jahte Andromeda i preuzeo ulogu koordinatora same diverzije.

Podsećamo, eksplozije su 26. septembra 2022. oštetile gasovode „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“, koji isporučuju ruski gas u Evropu.

Moskva je više puta zahtevala informacije o istrazi, ali ih nije dobila. Generalno tužilaštvo RF pokrenulo je postupak za akt međunarodnog terorizma, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašavao da zataškavanje istrage ukazuje na pokušaje skrivanja pravih naručilaca sabotaže.

(Sputnjik)

