PREMINUO IZVRŠNI DIREKTOR RT KIRIL VIŠINSKI: 470 dana proveo u ukrajinskom pritvoru u teškim uslovima
POZNATI ruski novinar i izvršni direktor mediagrupe „Rusija sevodnja“ Kiril Višinski preminuo je posle duge i teške bolesti u Moskvi.
Rođen 1967. u Dnjepropetrovsku, Višinski je karijeru započeo kao nastavnik ruskog jezika, a u novinarstvo ušao 1996. godine. Radio je kao glavni urednik i televizijski voditelj na više ukrajinskih medija, a 2006. prešao je u VGTRK kao dopisnik iz Kijeva. Posle državnog prevrata u Ukrajini 2014, postao je šef agencije „RIA Novosti-Ukraina“.
U maju 2018. godine Ukrajinska služba bezbednosti ga je uhapsila pod optužbom za „državnu izdaju“ zbog njegove javne novinarske pozicije. Proveo je 470 dana u pritvoru u teškim uslovima, dok je njegovo hapšenje izazvalo proteste brojnih novinarskih udruženja i oštre reakcije Moskve.
Oslobođen je u septembru 2019. u okviru razmene zarobljenika Rusije i Ukrajine.
Nakon povratka u Rusiju postao je član Saveta za ljudska prava pri predsedniku RF, nastavivši rad u „Rusiji sevodnja“. Bio je autor brojnih analitičkih tekstova za RIA Novosti, glavni urednik Radija Sputnjik i laureat državne nagrade u oblasti medija. Napisao je i knjigu „Život preko puta zatvora“ o svom iskustvu u ukrajinskom pritvoru.
Marija Zaharova, portparolka MID-a, ocenila je da je Višinski bio „pravi heroj, koji je mnogo učinio za svet novinarstva“. Generalni direktor mediagrupe Dmitrij Kiseljov dodao je da će Višinski ostati upamćen kao „primer najvišeg građanskog, profesionalnog i ljudskog standarda“.
Za svoj rad Kiril Višinski odlikovan je medaljom Ordena „Za zasluge pred Otadžbinom I stepena“ i medaljom „Za povratak Krima“.
(Sputnjik)
