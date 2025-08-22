KRIZA VLASTI U HOLANDIJI: Ministar spoljnih poslova i sve partijske kolege podnele ostavke

MINISTAR spoljnih poslova Holandije Kaspar Veldkamp, član vladajuće stranke NSC, podneo je danas ostavku na to mesto zbog nemogućnosti sprovođenja daljih mera prema Izraela, a zajedno sa njim, svi ministri i državni sekretari iz iste stranke napustili su vladu Holandije.

Foto: Profimedia

Veldkamp je odlučio da podnese ostavku jer nije mogao da preduzme dalje mere protiv Izraela, što su blokirali drugi ministri u vladi Dika Shofa, potvrdio je potpredsednik holandske vlade Edi van Hejam za Flamansku Radio-televiziju.

-Kao vlada, već smo preduzeli niz koraka. Holandija ne mora da se stidi toga. Međutim, osećao sam pritisak u kabinetu za donošenje novih mera u vezi sa situacijom u Gazi i na Zapadnoj obali, izjavio je Veldkamp, preneo je javni servis Holandije.

Veldkamp je juče, tokom rasprave u holandskom parlamentu, obećao da će preduzeti dodatne mere protiv Izraela, međutim, ostale kolaicione stranke su odbile tu mogućnost.

Ostavke su podneli i potpredsednik vlade Edi van Hejam, ministar za unutrašnje poslove, ministar za obrazovanje, ministar za zdravstvo, kao i nekoliko državnih sekretara

Holandska vlada je već bila u tehničkom mandatu i nije imala većinu u parlamentu nakon što je stranka PVV Gerta Vildersa napustila koaliciju ranije ove godine.

Naredni parlamentarni izbori zakazani su za 29. oktobar ove godine.

(Tanjug)

