Svet

RUSI I KINEZI IMAJU MOĆNIJE RAKETE: Američka vojska traži milijardu dolara za najsavremeniji projektil sa povećanim dometom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 22:11

AMERIČKE vazduhoplovne i pomorske snage zatražile su od Kongresa oko milijardu dolara za početak serijske proizvodnje napredne rakete AIM-260 sa povećanim dometom leta koju planira da proizvodi odbrambeni gigant "Lokid Martin", prenela je agencija Blumberg.

РУСИ И КИНЕЗИ ИМАЈУ МОЋНИЈЕ РАКЕТЕ: Америчка војска тражи милијарду долара за најсавременији пројектил са повећаним дометом

Foto: Free Images Pixabay

Prema navodima agencije, američko Ratno vazduhoplovstvo i Ratna mornarica žele da rashodi u iznosu od milijardu dolara budu uključeni u budžet za fiskalnu 2026. godinu, koja počinje 1. oktobra. Vazduhoplovstvo SAD zatražilo je od kongresmena izdvajanje 368 miliona dolara za proizvodnju raketa, kao i 300 miliona dolara za druge troškove. Ratna mornarica traži izdvajanje od 301 miliona dolara.

-Raketa će imati povećan domet u odnosu na postojeće naoružanje klase vazduh–vazduh i biće efikasna u različitim scenarijima pretnji, izjavio je predstavnik američkog Ratnog vazduhoplovstva u jednom od dokumenata dostavljenih kongresmenima.

Prema podacima agencije, raketa AIM-260 postaće napredno oružje klase vazduh–vazduh u naoružanju SAD. Tačne taktičko-tehničke karakteristike AIM-260, uključujući i njen domet, drže se u tajnosti. Očekuje se da će AIM-260 biti razmeštena na lovcima pete generacije F-35 i F-22, kao i na modernizovanim F-15 i F-16.

Očekuje se da ima domet između 200km i 325km.

Kako ističe agencija, korporacija "Lokid Martin" dobila je tajni ugovor za razvoj ove rakete još 2017. godine. U američkom Ratnom vazduhoplovstvu smatrali su da će raketa ući u naoružanje 2022. godine. Zasad u američkom Vazduhoplovstvu ne otkrivaju kada će raketa AIM-260 biti uvedena u upotrebu, uz napomenu da će se u Oružanim snagama rukovoditi „određenim kriterijumima“ pri donošenju odluke.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma