RUSI I KINEZI IMAJU MOĆNIJE RAKETE: Američka vojska traži milijardu dolara za najsavremeniji projektil sa povećanim dometom

AMERIČKE vazduhoplovne i pomorske snage zatražile su od Kongresa oko milijardu dolara za početak serijske proizvodnje napredne rakete AIM-260 sa povećanim dometom leta koju planira da proizvodi odbrambeni gigant "Lokid Martin", prenela je agencija Blumberg.

Foto: Free Images Pixabay

Prema navodima agencije, američko Ratno vazduhoplovstvo i Ratna mornarica žele da rashodi u iznosu od milijardu dolara budu uključeni u budžet za fiskalnu 2026. godinu, koja počinje 1. oktobra. Vazduhoplovstvo SAD zatražilo je od kongresmena izdvajanje 368 miliona dolara za proizvodnju raketa, kao i 300 miliona dolara za druge troškove. Ratna mornarica traži izdvajanje od 301 miliona dolara.

-Raketa će imati povećan domet u odnosu na postojeće naoružanje klase vazduh–vazduh i biće efikasna u različitim scenarijima pretnji, izjavio je predstavnik američkog Ratnog vazduhoplovstva u jednom od dokumenata dostavljenih kongresmenima.

Prema podacima agencije, raketa AIM-260 postaće napredno oružje klase vazduh–vazduh u naoružanju SAD. Tačne taktičko-tehničke karakteristike AIM-260, uključujući i njen domet, drže se u tajnosti. Očekuje se da će AIM-260 biti razmeštena na lovcima pete generacije F-35 i F-22, kao i na modernizovanim F-15 i F-16.

Očekuje se da ima domet između 200km i 325km.

Kako ističe agencija, korporacija "Lokid Martin" dobila je tajni ugovor za razvoj ove rakete još 2017. godine. U američkom Ratnom vazduhoplovstvu smatrali su da će raketa ući u naoružanje 2022. godine. Zasad u američkom Vazduhoplovstvu ne otkrivaju kada će raketa AIM-260 biti uvedena u upotrebu, uz napomenu da će se u Oružanim snagama rukovoditi „određenim kriterijumima“ pri donošenju odluke.

(sputnikportal.rs)

