STUDIJA POKAZALA: Evropi bi mogli biti korisni solarni paneli u svemiru

SOLARNI paneli u svemiru mogli bi da pokriju 80 odsto potreba Evrope za obnovljivom energijom do 2050. godine, pokazala je najnovija studija.

Istraživači su, koristeći kompjuterski model, utvrdili da bi sistem panela koje je dizajnirala američka svemirska agencija NASA mogao da smanji troškove ukupnog energetskog sistema Evrope za čak 15 odsto, dok bi istovremeno smanjio upotrebu baterija za preko dve trećine, prenosi Gardijan.

Studija, koju su predvodili istraživači sa Kraljevskog koledža u Londonu, prva je koja se bavi procenom uticaja solarne energije u svemiru na Evropu.

Solarni paneli postavljeni u svemiru (SBSP) koriste reflektore nalik ogledalima kako bi prikupljali sunčevu svetlost u orbiti, a ona se potom šalje u stanice na Zemlji i pretvara u električnu energiju pre nego što se isporuči putem električne mreže.

Obnovljiva energija na Zemlji zavisi od vremenskih prilika, što utiče na njenu pouzdanost, a i troškovi variraju, ukazali su istraživači.

Vođa tima koji je izradio studiju, Vei He sa katedre za inženjering Kraljevskog koledža u Londonu kazao je da postoje i određeni rizici u primeni solarnih panela u svemiru, kao što je pitanje koliko panela može nositi satelit, i da li oni mogu izazvati sudare ili biti oštećeni.

Vei veruje da, uprkos rizicima, istraživanje pokazuje da SBSP ima potencijala da pomogne kao izvor obnovljive energije koja treba da zameni fosilna goriva.

Prema njegovim rečima, Japan već razvija SBSP, a Evropa bi mogla da sledi njihov primer i na taj način smanji zavisnost od fosilnih goriva.

-Sada je trenutak za to, zaključio je Vei.

