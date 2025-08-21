TRAMPOV ŠAMAR KIJEVU: Ukrajina nema šanse u ratu protiv Rusije
UKRAJINA, koja se nalazi isključivo u odbrambenoj poziciji, nije u stanju da pobedi u sukobu sa Rusijom, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na društvenoj mreži Istina.
Američki lider još jednom je optužio administraciju svog prethodnika Džozefa Bajdena za „korumpiranost i nekompetentnost“, ističući da je Vašington „dozvoljavao Ukrajini samo da se brani, ali ne i da pruži otpor“.
Tramp je istakao da je „veoma teško, ako ne i nemoguće, pobediti u sukobu bez napada na zemlju koja je izvršila invaziju“.
-Nema šanse za pobedu, poručio je on, uporedivši Ukrajinu sa sportskim timom kome „nije dozvoljeno da igra u napadu“.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.
Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
(sputnikportal.rs)
