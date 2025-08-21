SIJARTO PORUČIO BRISELU: Želite da destabilizujete patriotske vlade u Centralnoj Evropi

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova i trgovine, Peter Sijarto ponovio je optužbe na račun Brisela, rekavši da pokušava da svrgne patriotske vlade u Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji.

Foto: Profimedia

On je ocenio da se radi o koordinisanim spoljnim naporima da se zamene lideri koji brane nacionalne interese, poput mađarskog premijera Viktora Orbana, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i slovačkog premijera Roberta Fica.

-Imamo tri lidera koji vode patriotsku politiku. Svi mogu da vide da postoje otvoreni, iz inostranstva podržani pokušaji da se sruše ova tri lidera i njihove vlade... Kristalno je jasno da postoje otvoreni pokušaji svrgavanja patriotskih, miroljubivih, nacionalnim interesima vođenih centralnoevropskih političkih lidera - lidera koji se, za razliku od Brisela, usuđuju da brane sopstvene nacionalne interese i da se po potrebi uhvate u koštac sa sukobima, istakao je Sijarto, prenosi Mađar nemzet.

Prema njegovim rečima, Koordinacioni centar za ove pokušaje svrgavanja vlada je u Briselu, a u operaciji "zajedno sa proratnom briselskom elitom učestvuje i neuspela američka levica - demokrate".

-Za ovu elitu, činjenica da u Centralnoj Evropi postoje tri lidera - predsednik Srbije, mađarski premijer i slovački premijer - koji otvoreno zastupaju svoje nacionalne interese čak i protiv Brisela, koji su jasno stavili do znanja da neće uvlačiti svoje nacije u besmisleni rat koji nema nikakve veze sa njima, nije samo smetnja već i velika prepreka, ocenio je šef mađarske diplomatije.

Kako je naveo, ovi pokušaji destabilizacije i svrgavanja su postali vidljivi i intenzivni, delom usled događaja u Srbiji, kao i anketa u Slovačkoj koje tvrde da veliki deo slovačkog stanovništva vidi revoluciju kao jedini izlaz.

-Voleo bih da znam koje je pitanje postavljeno i kome. Ili uzmimo slučaj Mađarske, gde lider najveće političke grupe u Evropskom parlamentu otvoreno izjavljuje koji političar predstavlja budućnost zemlje, a koji pripada prošlosti. Ili brutalne, nasilne scene koje su na ulicama Beograda inscenirali takozvani demonstranti. Sve su to samo različita poglavlja iste knjige, istakao je Sijarto.

On je ocenio da Brisel više ne igra važnu ulogu u svetskoj politici, što, kako je naveo, potkrepljuje i činjenica da Evropa nije bila prisutna tokom sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prošle sedmice na Aljasci.

-I ovu priču piše u Briselu proratna briselska politička elita, koja tesno sarađuje sa propalom američkom administracijom, odnosno američkim demokratama. I u Srbiji postoji otvoreni pokušaj spoljnog mešanja, čiji je cilj uklanjanje predsednika Vučića sa funkcije i njegovo uklanjanje iz javnog života i politike, ocenio je Sijarto.

On je dodao da ove pokušaje snažno podržava koordinisana međunarodna medijska kampanja, napominjući da "veoma dobro poznaje" predsednika Srbije i mnoge članove srpske vlade.

-Tvrdnja da žele da podstaknu građanski rat je otprilike jednako osnovana kao i Blumbergova takozvana informacija o navodnom telefonskom razgovoru Trampa i Orbana, rekao je Sijarto, koji je prethodno demantovao pisanje Blumberga da je mađarski premijer razgovarao telefonom sa Trampom o podršci Mađarske pristupanju Ukrajine EU.

Sijarto je ocenio da zapadnoevropske vlade "značajan deo svog vremena i energije" posvećuju komentarišući dešavanja u drugim zemljama "samo da bi odvratili pažnju od sopstvenih problema".

(Tanjug)

