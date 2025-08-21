BRITANSKI MEDIJI: Vojni lideri SAD i Evrope predstaviće vojni plan za Ukrajinu
VOJNI lideri Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih zemalja razvili su vojne opcije za Ukrajinu, koje će biti predstavljene njihovim savetnicima za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas anonimni američki zvaničnik za Rojters.
-Te opcije biće predstavljene savetnicima za nacionalnu bezbednost svake zemlje kako bi ih razmotrili u okviru trenutnih diplomatskih napora, rekao je američki zvaničnik.
On je dodao da su se sastanci vođa ministarstava odbrane SAD, Finske, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali u Vašingtonu od utorka do danas.
Zvaničnici su upozorili da će američkim i evropskim planerima trebati vremena kako bi utvrdili šta je vojno izvodljivo, ali i prihvatljivo za Kremlj.
Jedna od opcija, prema izvorima Rojtersa, bila je slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD.
U međuvremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije isključilo je mogućnost raspoređivanja trupa NATO-a za obezbeđivanje mirovnog sporazuma.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
NORVEŠKA OSNOVALA DRUGU ARKTIČKU BRIGADU: Šalju je da nadgleda granicu sa Rusijom
21. 08. 2025. u 17:22
PUTIN POSLAO MOĆNE LETELICE SAVEZNIKU: Zajedno prave novi štit prema NATO (VIDEO)
20. 08. 2025. u 21:42
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)