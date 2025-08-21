Svet

BRITANSKI MEDIJI: Vojni lideri SAD i Evrope predstaviće vojni plan za Ukrajinu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 17:30

VOJNI lideri Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih zemalja razvili su vojne opcije za Ukrajinu, koje će biti predstavljene njihovim savetnicima za nacionalnu bezbednost, izjavio je danas anonimni američki zvaničnik za Rojters.

БРИТАНСКИ МЕДИЈИ: Војни лидери САД и Европе представиће војни план за Украјину

Foto: Profimedia

-Te opcije biće predstavljene savetnicima za nacionalnu bezbednost svake zemlje kako bi ih razmotrili u okviru trenutnih diplomatskih napora, rekao je američki zvaničnik.

On je dodao da su se sastanci vođa ministarstava odbrane SAD, Finske, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali u Vašingtonu od utorka do danas.

Zvaničnici su upozorili da će američkim i evropskim planerima trebati vremena kako bi utvrdili šta je vojno izvodljivo, ali i prihvatljivo za Kremlj.

Jedna od opcija, prema izvorima Rojtersa, bila je slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD.

U međuvremenu, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije isključilo je mogućnost raspoređivanja trupa NATO-a za obezbeđivanje mirovnog sporazuma.

(Tanjug)

