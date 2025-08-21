Svet

ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Potres kod jednog od omiljenih letovališta Srba

V.N.

21. 08. 2025. u 10:50

U GRČKOJ jutros zabeležen zemljotres 3,4 Rihtera, 10 km od plaže Irini. Potres je bio na dubini od 9 km, bez prijavljene štete i povređenih.

ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ: Потрес код једног од омиљених летовалишта Срба

Foto: Novosti

U Grčkoj je jutros zabeležen zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru, saopštile su seizmološke službe. Potres je registrovan u 7.20 časova, na dubini od devet kilometara.

Epicentar je lociran oko 10 kilometara od plaže Irini, popularnog turističkog mesta na obali. Potres je osetio deo stanovništva i turista u okolini, ali zasad nema informacija o šteti ili povređenima.

Seizmolozi ističu da je reč o slabijem zemljotresu, koji se ipak mogao osetiti u priobalnim područjima. Građani i posetioci upućeni su da nema razloga za paniku, ali da uvek treba pratiti zvanična obaveštenja nadležnih službi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije