ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Potres kod jednog od omiljenih letovališta Srba
U GRČKOJ jutros zabeležen zemljotres 3,4 Rihtera, 10 km od plaže Irini. Potres je bio na dubini od 9 km, bez prijavljene štete i povređenih.
U Grčkoj je jutros zabeležen zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru, saopštile su seizmološke službe. Potres je registrovan u 7.20 časova, na dubini od devet kilometara.
Epicentar je lociran oko 10 kilometara od plaže Irini, popularnog turističkog mesta na obali. Potres je osetio deo stanovništva i turista u okolini, ali zasad nema informacija o šteti ili povređenima.
Seizmolozi ističu da je reč o slabijem zemljotresu, koji se ipak mogao osetiti u priobalnim područjima. Građani i posetioci upućeni su da nema razloga za paniku, ali da uvek treba pratiti zvanična obaveštenja nadležnih službi.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)