DESET ZEMALJA SPREMNO DA POŠALJE VOJSKU U UKRAJINU: Francuzi i Britanci šalju stotine vojnika, evo gde bi bili raspoređeni

20. 08. 2025. u 10:15

OKO desetak zemalja spremno je da pošalje vojsku u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma, saopštili su izvori upoznati sa situacijom. Prema njihovim rečima, slanju britanskih i francuskih vojnika u tu zemlju nakon okončanja sukoba bila je posvećena sednica evropskih predstavnika koja je održana u utorak, 19. avgusta.

Foto Tanjug/AP

Prema podacima Blumberga, u okviru paketa bezbednosnih garancija za Ukrajinu koji je u izradi, u prvoj fazi zapadne zemlje će pružiti pomoć ukrajinskoj vojsci u „obuci i pojačanju“.

Očekuje se da će podršku pružiti „multinacionalna grupa“ u čiji sastav uglavnom ulaze evropski vojnici. Velika Britanija i Francuska spremne su da pošalju „stotine“ svojih vojnika, rekli su izvori.

Još jedan deo plana odnosi se na podršku Sjedinjenih Država u razmeni obaveštajnih podataka, nadzoru granica, isporukama oružja i, moguće, sistema protivvazdušne odbrane.

Foto: Profimedia

Takođe je saopšteno da su vlasti Velike Britanije spremne da pošalju vojnike u Ukrajinu zajedno sa kontingentom takozvane „koalicije voljnih“ radi obezbeđivanja vazdušne i pomorske odbrane, ali ne i na liniju borbenog kontakta, rekli su izvori u razgovoru za Gardijan.

Kako piše Politiko, pozivajući se na neimenovanog evropskog diplomatu, Evropska unija smatra da bi slanje trupa u Ukrajinu od strane Velike Britanije i Francuske kao garancije bezbednosti moglo da se suoči sa poteškoćama zbog političke slabosti njihovog rukovodstva i teške ekonomske situacije.

